Pobladores de Valle Nuevo, Costa de los Amates, denuncia falta de fluido eléctrico desde hace siete meses en embarcadero Llano Largo

Valle, Honduras

Desde hace siete meses el embarcadero Llano Largo en el sur de Honduras, las cosas están a oscuras y a la espera de una respuesta de la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pero nadie ve la luz... ni el final del túnel.



Pobladores de la zona del embarcadero Llano Largo, ubicado en Valle Nuevo, Costa de Los Amates en el departamento de Valle, ruegan atención a la EEH y la ENEE para que resuelvan el problema.



EL HERALDO visitó el embarcadero y pudo constatar que uno de los postes se encuentra tirado sobre el suelo y según comentaron los habitantes este problema persiste.



También añadieron que personal de la compañía acudió al lugar, pero no para resolver el problema, sino para retirar el transformador, haciendo caso omiso del daño.



Los lugareños, cansados de que no se les resuelva el problema, indicaron a EL HERALDO que la falta del fluido eléctrico afectará gravemente el turismo del área en estas fechas de Semana Santa, ya que no podrán ofrecer sus productos culinarios a los visitantes.



Y es que durante estos días de vacaciones, miles de personas acuden al lugar del Golfo de Fonseca para disfrutar de un rico chapuzo en las aguas fronterizas, explorar los manglares y degustar los deliciosos platillos típicos de la zona, además de los grupos musicales y discomóviles que amenizan el ambiente, por lo que piden ayuda para solucionar el percance.