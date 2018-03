Zonas de Honduras que estarán sin energía eléctrica este jueves 8 de marzo

Tegucigalpa, Honduras

Una vez más, la Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció que se suspenderá el servicio por varias horas, debido al mantenimiento de la línea.



Las zonas centro, sur y noroccidente estarán sin luz.



Distrito Central: 8:00 - 8:05 am a 3:55 pm a 4:00 pm

Planta de tratamiento Los Laureles (SANAA)

Colonia La Felicidad

Colonia 19 de septiembre

Colonia San Francisco

Barrio La Soledd

Colonia Venezuela

Santa Eduviges

Colonia 21 de febrero

Colonia San Buena Ventura

Los Laureles

Colonia Israel Sur

Nueva Providencia

Barrio El Edén

El Retiro

Colonia Flor del Campo zona #2



Distrito Central 8:00 am a 4:00 pm

Residencial Los Hidalgos

Residencial Santa Cruz

Universidad Católica

Residencial Francisco Morazán

Ciudad Nueva

Las Casitas

Embotelladora Reyna



Choluteca de 9:00 pm a 12:00 media noche

Barrio Suyapa

Las Colina

La Venecia

Aldeas S.O.S

Limón de la cerca

Inmaculada concepción

Marcelino Champañay

Tapaire

Pillado

Colami

El Banquito

El Naranjal

Calderas

San Juan Arrriba y Abajo

San Judas

Los Tablones Arriba y Abajo

Yusguare

San Luis Victoria

San Luis Anach

El Puente

Santa Ana de Yusguare

La Tjajeada

La Fortuna

Madrigales

Cofradía

Los Llanos

La Guaruma

El Agucatal

Empacadora Melón Santa Rosa

La Okra

Tablones Arriba y Abajo

El Corpus

Guanijiquil

Aldea El Quebrachal

El Caracol

La Chaparosa

Calderas

El Centro

Barrio Pitiguay

Barrio San Luis

Barrio Nuevo

Barrio El Sabroso

Colonia Santa Fé

San Juan Arriba

Sa Jacinto

Zonas aledañas.



Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortés y San Francisco de Yojoa de 8:00 am a 4:00 pm

Aldea de Potrerillos

Molcasa

La Barca

Sosoa

Cadeca

Yojoa

Oropendolas

Borboton

Loma Larga

El Sitio

Cordoncillos

San Antonio de Cortés

Nueva Granada

La Calera

Colonia San Juan

Santa Rosita

Casitas

Vallecito

Las Flores

El Achiotal

El Olvido

Balin

Empacadora 2000

Montesillos

Panacam

San Isisdro

Zoológico Joya Grande

Las Delcias

La Victoria

Las Lomitas

Ceibita

Bambú

Aquafinca

Aquafish

Las Flores

Generadora Yojoa

Santa Cruz de Yojoa

San Antonio de Trojes

El Zapote

Tocorrostique

Bombas de agya de hidroeléctrica Francisco Morazán

Pinolapa

El Cipres

Bijagual

La Cañada

LaJagua

La Libertad

La Danta Tocorrostique

La Quesera



El Progreso, El Negrito y Tela de 8:30 am a 3:30 pm

Aldea Pajuiles

El Portillo

Aldea Toyos

Las Delicias

Aldea la 34

Aldea El Naranjo

El Aguacate

Procón

Zoilabé

Santiago

Las Eses

Las Metalias

Aldea Planes



San Manuel de 8:30 am a 4:30 pm

San Manuel

El Porvenir

Casmul