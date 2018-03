Honduras: Equipo realiza recuento de daños de incendio en predios de la DPI

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Un equipo especializado de inspectores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio Público (MP), comenzaron a identificar y contabilizar los vehículos afectados por el incendio registrado el lunes en el plantel de evidencias de este último ente.

El siniestro ocurrió el pasado lunes, a eso de las 9:20 de la mañana, y redujo a cenizas, según estimaciones, a 400 vehículos entre buses, turismos, pick up, motocicletas y mototaxis, entre otros. Todos ellos eran evidencias en casos pendientes que lleva el MP.

Los bomberos, inspectores de la DPI y del MP, desde horas tempranas, llegaron al predio ubicado en el sector de El Molinón, en el anillo periférico, a inmediaciones de la salida a Valle de Ángeles.

“Levantan un inventario para conocer cuántas son las unidades que se quemaron. Además, se investiga las causas que provocaron el incendio”, explicó Jaime Omar Silva, comandante del Cuerpo de Bomberos.

“Había muchos vehículos con combustible y otros con aires acondicionados que tienen gas que sirvió como detonante y hubo varias explosiones, pero gracias a Dios nadie salió afectado”, comentó Silva.

Para este día se espera que el Cuerpo de Bomberos dé a conocer el informe final de lo ocurrido en el incendio que dejó pérdidas millonarias y la muerte de un motociclista que fue atropellado por el conductor de un carro cisterna de los bomberos.

Además, en horas de la mañana, decenas de propietarios llegaron al predio para verificar las condiciones en que se encontraban sus vehículos, quienes en su mayoría se mostraron impotentes por lo ocurrido la mañana del pasado lunes.

Sorpresa

El Ministerio Público, a través de un comunicado, dio a conocer que ha recibido con sorpresa las declaraciones vertidas por la vocera de la DPI, Sulay Ponce, en las que ha señalado como responsable de la custodia y guarda de los vehículos incendiados al MP, extremo que dicha institución ha rechazado.

El siniestro se produjo “en un predio administrado por la DPI, dice el comunicado. El MP establece que “no es propietaria, arrendataria o administradora del predio donde ocurrió el siniestro”.

Además, el módulo especializado responsable de la custodia de evidencias en nuestra institución, “no ha sido, ni es responsable por la custodia de ninguno de los bienes (vehículos) depositados en el referido predio”. También señala que ningún empleado, servidor o funcionario del Ministerio Público ha prestado o presta sus servicios brindando custodia de los bienes objeto de depósito en el plantel de la DPI, ubicado en “El Molinón”.

“El MP, al no ser dueño del predio ni arrendar el mismo o administrarlo, no puede ser señalado como responsable por el depósito; y por ende, no tiene ninguna responsabilidad por la guarda, custodia o restitución de los bienes que se hubieren encontrado en depósito en dicho inmueble antes, durante o después de ocurrido el siniestro”, agrega el comunicado.

Investigación

Por su parte, Rommel Martínez, director de la DPI, detalló que un equipo técnico hará el análisis para determinar el origen del siniestro.

“Deberá ser un ente objetivo e imparcial quien debe determinar si existe responsabilidad por parte de las instituciones y, en caso de que exista, hacer las deducciones correspondientes”, manifestó Martínez