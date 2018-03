Empresa de Energía Honduras anuncia cortes para este miércoles 7 de marzo

Tegucigalpa, Honduras

Por el mantenimiento general del circuito se estará suspendiendo el servicio de energía eléctrica en varias zonas de Honduras por parte de le Empresa de Energía Honduras (EEH).



Se informó que las zonas del litoral, centro y norte del país estarán sin luz por varias horas.



Litoral:

Municipio de Olanchito de 8:00 am a 5:00 pm

Potrerillos

Las Minas Aguán

Juncal

Chaparral

San Carlos

Barranco

Boca de Mame

San Francisco

Piedra del Tigre

Maloa

Trocaire

Armenia

El Cajón

El Bambu

Campo Nuevo

San Luis

Tepusteca

Sitraproadasa

Balsamo Oriental

El Agricultor

Brisas de Monga

12 de Diciembre

Crucete oriental

Agua Caliente

4 de Enero+Lomitas

Sanas de Ceibita

Olancho (Aldeas)

La Unión

Los Encuentros

Esquipulas del Norte

Carrizal

Puerto Escondido

Caisesa El Puente

Empacadoras Barimasa

El Cinco



Centro:

La Venta, Francisco Morazán, de 9:00 am a 5:00 pm

La Venta

El Ocotal

Opimuca

Aserradero Arcieri

San José

Ocotal viejo

La Ceiba

El Mirador

Los Nansales

El Infiernito

Zonas aledañas



Norte:

San Cruz de Yojoa y Victoria, Yoro, de 8:30 am a 4:00 pm

Generadora Vegona

Aguas de la Reina

Plan Grande

Posas de Agua

El Pinal

Periquito

La Piedad

La Unión

Santa Lucía

Lajas

La Lima

Los Manzanos

San Isidro

Plantanare

Coyolito

El Venado

El Jícaro