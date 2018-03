Zonas de Honduras que estarán sin energía eléctrica este martes 6 de marzo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció que se estarán realizando mantenimientos en varias zonas del país por lo que se interrumpirá el servicio por varias horas.



Los trabajos abarcarán algunas áreas del norte y centro del país.



Distrito Central de 9:00 am a 2:00 pm

Parte colonia Callejas

Parte sur de la colonia Torocagua

Parte de la Colonia Promero de Diciembre

Colonia Nueva Era

Colonia Centroa América Oeste

Residencial La Fuente

Colonia 21 de febrero

Centro Comercial San Pedro

Ciudad Lempura

Colonia Arturo Quezada

Colonia Nueva España

El Pantanal

Colonia El Retiro

Colonia Israel Norte

San Buena Ventura

Parte de Colonia San Francisco

Jesuralén

Monte Los Olivos



Teupasentí, El Paraíso de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia Los Pinos

Pinares

El Dorado

Jacaleapa

Las Crucitas

Potrerillos

Río Azul

La Chorrera

El Tablón

La Aguja

El Olingo

Escobas Amarillas



Pimienta, Potrerillos de 8:30 am a 4:30 pm

Pimienta

Potrerillos

Incal

Sulacer



San Pedro Sula de 9:00 am a 12:00 medio día

Colonia Sabuillón cruz

Colonia Fe y Esperanza

Colonia Morales

Colonia Los Zorzales

Colonia San Jorge

Colonia Morales I, II, III, IV

Colonia Palmira

Aldea Chotepe

Colonia San Juan

Plan Maestro de aguas

Terencio Sierra

Los Ángeles

España

La Bolsa

14 de Julio

La Montañita

Brisas del Canadá

Lempira #1

La Ceibita