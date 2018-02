Colonias que estarán sin energía eléctrica este marte 27 de febrero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció el listado de los sectores en los que se realizará trabajos de mantenimiento este martes 27 de febrero en Honduras.

Las labores que interrumpirán la energía durante algunas horas se centrarán en San Pedro Sula, Atlántida y Colón.

Listado de los sectores que no tendrán electricidad este martes:



Martes 27 de febrero de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en San Pedro Sula

Colonia Colvisula

Colonia Zorzales



Martes 27 de febrero de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Lempira

San Rafael

La Unión

Queruco

San Antonio

Clínica La Unión

Concepción

San José

Tablones

Guayabita

Taragual

Ojoca

Jacán

Derrumbado

Colocala

San Miguel

Lagunas

Adobal

Holominas

Los Llanos

El Matasano

Sinaía

San Antonio

Campanario

San Jerónimo

Río Blanco

Santa Lucía

Río Colorado



Martes 27 de febrero de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Atlántida y Colón

Colonia El Roble

Los Doctores

Residencial Villa Mayte

Res. Quinta Los Laureles

Res. Monte Carlo, Monte Real y Monte verde

Res. Los Olivos

Residencial Anda Lucía

Res. La Villa, La Gloria, San Jorge

Aldea Satuyé, Vistas de Sayuye, Boca Vieja

Aldea Perú, Residencial Lomas del Perú

Rancho Lima

Aldea Río María, Piedra Pintada, Corozal

Villa Nuria, La Ensenada, Cuyamel, Villa Corinto

Aldea Sambo Creek, Granadita, Roma, Salitrán

Quebrada Grande, Municipio de Jutiapa

Aldea Nueva Armenia, Aldea California, Piedras Amarillas

La Masica, Aldea Tómala, Los Olanchitos

Aldea Aguacate Línea

Aldea Nicaragua

Aldea Lis Lis

Aldea Balfate

Aldea Lucinda

Hotel Palma Real

Generador La Gloria

Hospital Loma de Luz

