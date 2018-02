Marlene Alvarenga le recomienda a Nasralla tratar de emergencia sus “trastornos mentales”

Tegucigalpa, Honduras

La excandidata presidencial del Partido Anticorrupción (Pac), Marlene Alvarenga, le recomendó al líder de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, visitar un médico para que atienda sus 'trastornos mentales'.

“No tengo ninguna relación ni deseo jamás en mi vida volverla a tener con el señor Salvador Nasralla, pero considero que si, en estos momentos el señor Nasralla necesita ayuda médica y las personas que están cerca de él deberían aconsejarle y recomendarle un buen médico que atienda trastornos mentales o posiblemente la demencia senil”, escribió Alvarenga en su cuenta de Facebook.

Agregó: “aunque no soy científica, ni matemática ni nada por el estilo, soy abogada pero sí sé que las nubes no se inyectan y que en todo caso se bombardean con yoduro de plata y desde centros especiales no con jeringa de 5 CC”.

La exdiputada redactó el texto en reacción a las declaraciones de Nasralla durante una caravana programada por la Alianza de Oposición, donde aseguró que el Partido Nacional había inyectado las nubes para que la convocatoria no se llevara a cabo.

“Así que un consejo sano para aquellos que dicen quererlo y estar cerca de él, deben de inmediato recomendarle un buen centro para que lo atiendan de emergencia”, posteó la líder del Pac.