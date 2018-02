Karla Eugenia Cueva Aguilar: "Si unos reman en una dirección y otros en otra, la barca se hunde"

Yony Bustillo

Tegucigalpa, Honduras

La nueva ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Karla Eugenia Cueva Aguilar, sabe que el reto que asumió no es fácil y las exigencias son enormes.

Incorporar el elemento humano a las políticas públicas y garantizar el bienestar común y goce a las garantías constituciones son sus principales misiones.

Los derechos humanos han sido su pasión y especialidad, por eso decidió regresar después de un año de estar fuera al sufrir de un estrés extremo que puso en riesgo su salud.

La entrevista con EL HERALDO fue a las 9:00 de la mañana en las instalaciones acondicionadas en la colonia Rubén Darío de Tegucigalpa.

“Buenos días”, dijo atentamente un guardia de seguridad, vestido un uniforme gris, al equipo de EL HERALDO.

Al mismo tiempo se bajaba de su vehículo la abogada Cueva, vistiendo un elegante vestido negro y su pelo corto bien arreglado. De sus orejas colgaban un par de aritos que combinaban con su collar y que tenían en el centro un dije de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.

“Disculpe, nos estamos instalando todavía, por eso no los habíamos atendido”, exclamó mientras pintores, albañiles y carpinteros acondicionaban el edificio, provocando ruidos de martillos, taladros y golpes en las paredes.

A las 9:10 de mañana, las grabadoras se encendieron y mientras se acomodaba un chaleco negro sobre el torso, comenzó a responder las preguntas de EL HERALDO:

Ya cumplió un mes de haber asumido el cargo en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo han sido estos primeros días?

Bueno -respondió mientras se acomodaba en el asiento-, trabajando en la dinámica del presidente (Juan Orlando) Hernández, él es muy práctico, muy pragmático y el presidente trabaja con base en resultados.

En este primer mes podemos decir que ya tenemos estructurado un equipo de trabajo que ha sido escogido para asegurar que se le dé continuidad a lo que se ha venido haciendo en materia de derechos humanos.

Ya tenemos un edificio propio, hay que recordar también que la Secretaría tiene presupuesto propio del Tesoro Nacional y estamos trabajando en todos los procesos administrativos, financieros y, sobre todo, echando a andar la Secretaría.

¿Por qué decide regresar? Usted ya había estado como viceministra.

Fíjese que a mí me sucedió algo de lo que no suele hablarse mucho en el país, yo soy muy comprometida con el trabajo que hago y a finales de 2016 me diagnosticaron agotamiento extremo, mi salud empezó a resentirse de tanto trabajar y el médico me recomendó que tenía que retirarme un tiempo, porque mi salud estaba en riesgo.

La decisión no fue sencilla, pero cuando ya pensamos que lo que está de por medio era la salud y si se deteriora la salud, siendo mamá de dos niños pequeños, eso podría también comprometerlos a ellos, creo que eso me hizo reflexionar.

¿El Presidente la llamó para que regresara?

Él confió en mí y yo creo que es un gran honor y, sobre todo, una gran responsabilidad el que un ministerio de este tipo vuelva a tener un rango de ministerio, marca la prioridad que el Presidente le está dando al tema.

¿Cómo tomó su familia la decisión?

(Una leve sonrisa se dibujó en su fino rostro al momento de colocar sobre el mueble los lentes que tenía en su mano y responder).

Creo que no fue difícil porque de alguna manera ellos saben que después de 22 años de trabajar en derechos humanos, esta es mi área de trabajo.

¿Y sus niños qué edades tienen?

Están pequeños.

¿Todavía no se angustian por el trabajo de la mamá?

(Su ojos le brillaron y de inmediato su vista se pierde en la cerámica del piso).

Fíjese que lo entienden y una muestra es que los dos, que tienen edades distintas, dicen que cuando sean grandes quieren ser defensores de derechos humanos...

(Una maternal sonrisa vuelve a aparecer en su semblante).

¿A que áreas le está dando prioridad en la Secretaría?

Estamos dándole continuidad a temas fundamentales como asegurar que el mecanismo nacional de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales no pierda continuidad, al contrario, estamos tratando de darle un mayor impulso a los procesos que ya se han iniciado.



En materia de compromisos internacionales, Honduras aceptó la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde principios de este año, que va a ser en julio.

Estamos creando áreas nuevas, vamos a tener un área de control de convencionalidad para ir asegurando que la normativa hondureña que esté por aprobarse o sea aprobada, también tome en cuenta los estándares internacionales en derechos humanos, y vamos a trabajar un tema que es nuevo para el país, sin embargo, es un fenómeno que ha estado presente en la realidad nacional en los últimos diez años, que es cómo articular la respuesta para proteger a las personas que son desplazadas por la violencia.

En el gobierno del expresidente Porfirio Lobo hubo una Secretaría de Derechos Humanos, ¿cuál va a ser la diferencia?

En el gobierno del presidente Lobo se crea la Secretaría de Derechos Humanos con la atribución de coordinar el tema justicia, de hecho en el año 2014 vuelve a crearse otra Secretaría de Derechos Humanos, no es que la Secretaría desapareció, al contrario, se une Derechos Humanos y Justicia con Gobernación y Descentralización. Durante ese tiempo se logró que el tema de los derechos humanos se articulara con el trabajo de los alcaldes y con los gobernadores departamentales.

¿Era una demanda internacional la creación de la Secretaría?

Más que una demanda internacional, creo que el tema de derechos humanos se ha visto fortalecido, la decisión la toma el presidente con la experiencia que se tuvo en poder contar con una Secretaría que tiene atribuciones muy propias, que es muy técnica, además, la formación de la gente, pero sobre todo que el abordaje es muy técnico y eso deja la oportunidad para que la Secretaría pueda hacer ese rol de asesor, acompañante y guía de todas instituciones del Poder Ejecutivo.

Actualmente se vive una crisis política en el país, ¿cómo evalúa la situación de derechos humanos?

Creo que es importante tomar en consideración el contexto y mucho más importante, diría yo, que podamos fortalecer esos procesos de diálogo, de sentarnos a la mesa los unos con los otros, porque en materia de derechos humanos tenemos que tener objetivos comunes.

Yo siempre lo comparo con una barca, que si unos remamos hacia una dirección y otros hacia otra, la barca se terminará hundiendo, veámoslo como la oportunidad de buscar acuerdos y establecer las prioridades en derechos humanos de manera dialogada.

Más de 40 muertos después del proceso electoral dicen la organizaciones de derechos humanos, ¿han investigado? ¿Qué trabajo hace la Secretaría?

Nosotros no tenemos el rol de investigador, el rol de investigar denuncias o quejas en materia de derechos humanos por ley le corresponde al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y también el rol que juega el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en ese sentido, es importante que se profundice en la investigación.

¿Cuál es la función de la Secretaría?

La Secretaría es más un ente asesor, un guía para el Poder Ejecutivo y, sobre todo, para asegurar que los procesos que se impulsan desde el Ejecutivo, los programas y los proyectos vayan de acuerdo con el enfoque de derechos humanos.

¿Se reunió con la exencargada de Negocios de Estados Unidos, Heide Fulton? ¿Qué le planteó?

Hemos recibido las visitas de los embajadores de los países amigos, son visitas de cortesía en las que vemos el panorama de derechos humanos de manera general y cuáles podrían ser los temas importantes de cooperación en el país.

Más bien agradecer la visita de los embajadores de países amigos que ven con buenos ojos la creación de un ministerio de Derechos Humanos, que lo que viene a hacer es a fortalecer a todo el sistema, que lo compone el Conadeh, la Fiscalía, el Conaprev y de hecho nosotros nos sumamos, porque el espíritu de la Secretaría no es debilitar lo que ya existe, sino que contribuir a que todos los demás órganos también se fortalezcan.

¿Cómo percibe la militarización de la sociedad? Porque los organismos internacionales se quejan por esto.

Yo creo que ese es un tema en el que hay que profundizar, recuerde que hay un proceso de fortalecimiento de la Policía Nacional que todavía está en curso, esperamos que cuando este proceso sea completado ya tengamos una Policía fuerte que continúe con ese rol de atender la seguridad ciudadana.

En Costa Rica la CIDH ordenó garantizar la unión de parejas del mismo sexo, ¿aplica esto para Honduras?

No es una orden, la Corte emite sentencias y opiniones consultivas que no son vinculantes, nosotros todavía estamos analizando los alcances, pero de alguna manera al ser una opinión consultiva queda dentro del marco de los Estados y de acuerdo a su normativa interna el carácter que tendrá, pero no es una imposición a los países como los sería un sentencia de la Corte.

¿Cómo se ve Honduras en el mundo en materia de Derechos Humanos?

Hemos tenido logros importantes, la creación y puesta en marcha de este mecanismo de protección a defensores de derechos humanos que tiene más de 150 personas protegidas, que si usted lo ve son de 2015 para acá 150 personas que no han muerto, que su integridad física no ha sufrido daños.

Entre los años 2015 y 2016 adoptamos un Sistema de Monitoreo Mundial del cumplimiento de recomendaciones de los órganos de tratados al país que se llama el Simore, una herramienta que está reconocida por el Consejo de Derechos Humanos, la máxima autoridad en materia de derechos humanos de la ONU.

¿Ha hecho alguna evaluación sobre la Ley de Ciberseguridad que se pretende aprobar? ¿Se violenta la libertad de expresión?

No hemos sido consultados sobre la ley, creemos que lo más importante es no perder de vista los estándares internacionales que sobre la materia se han dictado.

¿Cuándo va a estar complemente conformada la Secretaría?

Lo que nos falta nada más es ya poner a punto el edificio y ya tener a todos los equipos de trabajo acá, se ha garantizado la continuidad de gran parte del personal que ha venido trabajando desde años anteriores, así no se pierde la continuidad en el trabajo y la misma dinámica de apertura, de transparencia, queremos ser una Secretaría modelo en procesos, es gestión y, sobre todo, ser coherentes con el rol que nos toca jugar.

Afable en su diálogo, pero firme en sus respuestas, Cueva cerró la entrevista expresando que no llegan a sustituir a ninguna organización, sino que más bien las necesitan para poder avanzar.