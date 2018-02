Zonas que estarán sin energía eléctrica este viernes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán mantenimientos este viernes en distintos puntos del país.



Las zonas afectadas con interrupciones de fluido eléctrico son el norte, sur y nororiente de Honduras.



Viernes 23 de febrero de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en Villanueva, San Manuel, Cortés y El Progreso, Yoro

Dos Caminos

Colonia Shalom

Colonia Sinaí

Colonia Colinas de Suiza

El Milagro

Guarumas

Las Cañadas

Colonia Siboney

Aldea La Sabana (San Manuel)

Colonia Democraciía

Omonita

Peaje de El Progreso





Viernes 23 de febrero de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en El Triunfo, Choluteca

La Danta, 7 de mayo, Cofradía, El Esfuerzo, Los Prados, El Chaguitón

Santa Irene, Ranchería, La Cuchilla, San Bernardo, Playa Negra

Los Chorros, El Triunfo, El Carmen, Yoloran, El Cacao, Las Hormigas

Azacualpa, Ojo de Agua, Villa Nueva, El Gramal, Camaronera El Faro

Municipio de El Triunfo, La Montaña, Quebrada Honda

Nueva Concepción, Tierra Hueca, El Cahuano, Cance Dulce, 4 Esquinas

Guasaule, El Limón, El Benito viejo y nuevo

Guasimal 1 y 2, Jacalito, Caserío La Chorrera

Namasigue, San José de Landa, Santa Ana, San Agustín, Zonas aledañas

Entretanto, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará mantenimiento en las siguientes zonas:



Viernes 23 de febrero de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en Juticalpa, Olancho

Ciudad de Juticalpa, Coyotepe, Tulin, Oficinas ENEE, SANAA

Colonias:: El Recreo, El Edén, l Miguel Barahona. San Rafael

Sabaneta, Belén, 115 Brigada, La Ceibita, Bo. El Centro

La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincon, Casas Viejas

Las Trojes, El Ojustal, La Yuca, Hospital San Francisco, Maxi Despensa

Calona, Porvenir Norte, Montefresco; Telica, Las Blancas, El Cedral

Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, El Ocote, Guacoca

Chichicaste, Tilapa, San Francisco de la Paz, El Pedregal, Guachipilin

La Esperanza, Magua, Gualaco, Las Aguilas, Los Patios, La Maravilla

La Laguna, Laguna Grande, Jicalapa, Chindona, Potrerillos

El Quebrachal, Susmay, La Venta, El Terrero, Generación Distribuida Babilonia

Dos Rios, La Concepción, El Pacayal, Barberías y Morenos; Toro Muerto

El Ciruelo, Pacura, Corral Viejo, Mata de plátano, Santa María, San Esteban

El Carbon; San Martin, Generación Hidro San Martin y Coronado, Tierra Blanca

Coyolar, Naranjal, Fray Pedro, Campanario, Orcones, San Cristóbal

La Cañita, El Tizate, El Limon, San Antonio, San Benito, El Barrero

La Soledad, El Peñasquito, El Bebedero, El Jobo, Amacuapa, El Tunal

El Jute, Ojo de Agua, El Guano, Chimasque, Casa de la Teja, Carta

El Tamarindo, El Marañon, Agua Caliente, Guarizama, El Rodeo

El Zapotal, Uluapa, Manto, La Boca del Monte, Guacamaya, Sabana Larga

Canales, Los Hornos, El Carbonal, Silca, El Suntul, Sabana Grande

La Jagua, El Liguerito, La Cecilia, El Rodeo, El Zapotal, Cacao Moran

Salama, Platanal, Jano, La Estancia, Guata, Guarizama, El Regadillo

El Panal, Talgua, El Salitre, El Rosario, Las Animas, Cofradía, El Potreo

Yocon, Mendoza, La Union, El Pastoso, El Carmelo, Mangulile, Los Blancos

Los Prietos, Carrizalio, Pozo Zarco, (Colonias: Solidaridad, Los Ángeles

Bella Vista) Batallanes, La Concepción, La Puzunca, La Empalizada

San Francisco de Becerra, El Bijagual, Laguna Seca, Cayo Blanco

Potrerillos, Las Joyas, San Nicolas, La Cruz, El Tablon, El Encinal

(Bombas del SANAA, Quinta Bertita, Las Delicias, El Plomo)

Talanquera, La Venta, Zopilotepeque, Guacamaya, La Cruz , El Retiro, El Rucio

El Bijao, Rancho Quemado, Guayavillas, Las Llaves y Zonas Aledañas.



Viernes 23 de febrero de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Isletas en Colón

Sabá: Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Colonias: Alemán, Brisas de Monga

Centro de Sabá, La Castellana, Cholomeña, . Suiza, Las Palmas, Palma Real

Pradera I, II, III y IV, La Standar, Bella Vista, Habitat, Colombia, Monte Fresco

Cooperativa Sabá, Sabá (Aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir

El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos

Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana

Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza

Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo

(Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia), Isletas

Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés).





