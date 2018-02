Gerardo Martínez: “Una parte del papel ya está en la aduana, hay que esperar”

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Gerardo Martínez, subdirector técnico del Registro Nacional de las Personas (RNP), reconoció a EL HERALDO que en la institución hay carencia de materiales para emitir certificados.



Actualmente en el RNP no hay papeles para emitir actas de matrimonios, de defunción, certificados de naturalización e incluso actas literales.



Este problema está vigente, según las denuncias de los ciudadanos, desde el año pasado. Los empleados, por su parte, aseguran que la falta de insumos lleva casi un mes.



Y es que en lugar de brindar una respuesta concreta a la población, en el RNP lo que hacen es entregar un volante con números de teléfono para que la gente llame y pregunte si ya hay material para certificados, y así no tengan que ir a la institución en vano.



Ante esto, Martínez argumentó que todo se debe a un descontrol en la llegada del material, el cual solicitaron desde diciembre del año pasado, pero que ya se está solventando.



“Ya está en la aduana una parte del material, lo están bajando, y en los próximos días se entregará, hay que esperar”, comentó el también vicepresidente del equipo de fútbol Infop, que se financia, en parte, con fondos del RNP.



Mencionó, además, que en total es un lote de 500,000 hojas las que se compraron para suplir la necesidad en las diferentes oficinas a nivel nacional. “Primero llegarán 44,000 y luego el resto para distribuirlas a nivel nacional”, aseguró.

El precio de cada una de estas hojas, según dijo el funcionario, es de un dólar (23 lempiras) y en el país el certificado se vende a 200 lempiras.



Martínez aseguró que la falta de insumos no es parte de una mala planificación en el RNP sino por circunstancias ajenas. “Más bien el material lo pedimos antes, lo que pasó es que la empresa distribuidora no laboró en Navidad y también que hasta en diciembre fue cuando se nos aprobó el presupuesto para realizar la compra”, enfatizó.

Respecto a la forma de adquisición del material, el subdirector técnico explicó que es mediante una compra directa que se hace a una empresa en Estados Unidos, la cual es proveedor único de este tipo de papeles.



“Es compra directa, este papel es muy importante y no se adquiere en otro lugar, además por la seguridad lo ideal es que se traiga de afuera del país, así no existe el riesgo de que lo puedan conseguir de manera fácil aquí en Honduras”.

Al final argumentó que esta semana próxima ya estará el papel en todas las oficinas del RNP.