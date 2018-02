Sectores de Honduras que estarán sin energía eléctrica este jueves 22 de febrero

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) realizarán este jueves trabajos de mantenimiento y cambios de transformadores de subestaciones.

Los trabajos dejarán varios sectores de Honduras sin el fluido energético por algunas horas.

A continuación el listado de los lugares donde habrá interrumpciones:

Jueves 22 de febrero de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en Santa Bárbara

La Arada

San Vicente de Centenario

San Nicolás

Nuevo Celilac

Nueva Victoria

Átima

Choloma

Macholoa

Jueves 22 de febrero de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Lempira y Ocotepeque

Piraera

Azacualpa

Guarita

Tomalá

San Juan Guarita

San Marcos

San Francisco

Mercedes

Los Horconsillos

Los Zuncullos

Municipio de Tambla (casco urbano y sus aldeas)

Municipio de Cololaca (casco urbano y sus aldeas)

Municipio de Valladolid (casco urbano y sus aldeas)

Municipio de La Virtud (casco urbano y sus aldeas)

Municipio de Mapulaca (casco urbano y sus aldeas)

Municipio de Gualcinse (casco urbano y sus aldeas)

Municipio de Candelaria (casco urbano y sus aldeas)

Municipio de Virginia (casco urbano y sus aldeas)

Municipio de Piraera (casco urbano y sus aldeas)

Jueves 22 de febrero de 09.00 a.m. a 2:00 p.m. en Catacamas

Ciudad de Catacamas

Res. Los Llanos 1 y 2

Bo. La Trinidad

Res. Col. 15 de Septiembre

Bo. El Espino

Teletón

Col Nueva Patria

Res. Rosales

Escuela El Sembrador

Gasolinera Puma

Bo. El Llano

Canal 21

El Aeropuerto

El Aguacate

La Sosa

El Coyote

Nuevo Progreso

Siguate

Rio Tinto

Pataste

Chicaltepe

Agua Blanca

Culmi

Santa María del Real

Generación Distribuida Santa Maria del Real

El Guayabito

Santa Cruz del Potrero

La Cruz

La Herradura

El Guapote

San Carlos

Guanavitas

La Cruz

Punuare

Arimis

Esquilinchuche

Potrero de Casa

Lajas, San Pedro de Catacamas

San Luis de Lajas

Boqueron y Zonas Aledañas

Jueves 22 de febrero 2018 de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. en Bonito Oriental

Carbonales, Bonito Oriental

La Esperanza ( Playa de Ganado, La Polla, Antigual)

El Plantel, Machones

Gasolinera Uno Bonito, El Feo

Plantaciones de Standar Fruit Co.

Piedra Blanca, Francia, Limoncito

Limon, Plan de Flores, Farallones, Icoteas

Santa Rosa de Aguan (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguan)

Chapagua, Tarros, Honduras Aguan

Margen Izquierda ( Rio Claro, 5to Batallon, Agropalma

Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea), Tumbador, Marañones

Nueva Marañones, Guadalupe Carney

Silin, Moradel, Castilla (Puerto Castilla, E.N.P. Standard Fruit Co., Base Naval)

Trujillo: Bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, Eduardo Castillo

La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires

La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, Bo. San Martín

Sixto Cacho, Manuel Bonilla, 19 de Abril, Jericó

Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes

Centro Penitenciario. Santa Fe, San Antonio

Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroelectrica Betulia, Betulia

Tocoa Aldeas, Colonias y Barrios: Parte de Corocito

Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua

Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico)

Quebrada de Arena, Salama, El Barro, Juan Antonio

La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo

El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, Res. Prado Verde

Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora

Laureles, Alemán 1 y 2, Las Uvas, Génesis, El Centro

Municipalidad de Tocoa, La Colon, 18 de Septiembre

Las Flores, Bo. Abajo, Hospital San Isidro

Bomberos y Zonas Aledañas