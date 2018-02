Luis Zelaya y Elvin Santos negocian acuerdo en el Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras

Mientras el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) está programando una asamblea para elegir en debida forma a su nuevo jefe de bancada, el titular de este colectivo, Elvin Santos, declaró que está negociando con Luis Zelaya, presidente de la institución.

El secretario general del CCEPL, Octavio Pineda, dijo a EL HERALDO que en los próximos días hará la convocatoria para la asamblea, la cual “debe hacerse en el Central Ejecutivo”.

“Lo que se ha hecho (elección de Santos) no es definitivo, nosotros no tenemos interés en quitar o poner a alguien en particular, lo que queremos es que la elección se hagan conforme a los estatutos”, dijo el entrevistado.

Están conversando

Sin embargo, Elvin Santos reveló que está en negociación con el presidente del partido, Luis Zelaya, para que esta confrontación concluya en beneficio de la unidad del partido.

52 diputados tiene el PL, entre propietarios y suplentes.

“Hemos estado en un acercamiento muy interesante, muy abierto, muy franco con Luis Zelaya. Yo quiero fomentar la unidad a cualquier costo y he aceptado que este es un camino que tenemos que invitar a que ellos reconozcan que tenemos que darnos un gran abrazo”, dijo Santos.

“Estamos trabajando en esa unidad, hemos avanzado bastante y pronto van a ver sorpresas para el pueblo liberal”, añadió.

Pero Santos fue claro: “Tienen que respetar lo que hemos hecho”, o sea que él es el jefe inamovible de la bancada electo el 22 de enero pasado.

