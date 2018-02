Sectores que estarán sin energía eléctrica este martes 20 de febrero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico este martes 20 de febrero debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en los circuitos SFE-L228, BER-L207, LEC-L357, PGR-L317, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:

De 8:00 AM a 4:00 PM en Distrito Central, Francisco Morazán

Colonia Superación

Colonia Gracias a Dios

Colonia Espírtu Santo

Colonia Santa Cecilia

Plantel de Columbus

El Carrizal

Colonia Cantarero López

Colonia Lincoln

Colonia Nuevos Horizontes

Los Centenos

Jardínes del Norte

Colonia Lomas del Norte

Colonia Brisas del Norte

Laguna de El Pedregal

Zonas aledañas salida al norte

Colonia Smith

Jardines de El Carrizal

Colonia San Juan Bosco

Colonia Nueva Providencia

Colonia José Duarte I, II, II y IV

De 8:30 AM a 4:30 PM en San Pedro Sula, Cortés

Barrio Barandillas

Barrio Las Flores

5ta avenida del barrio La Granja



De 8:00 AM a 4:00 PM en Ocotepeque y Santa Rita Copán

La Encarnación

Las Delicias

El Limoncito

El Naranjo

San Antonio

Sesesmiles

El Manzano

El Rosario

Nuevo Espíritu

San Antonio Curarén

Santa Inés

Cabañas

Barbasco

Guarumal

La Cumbre

Las Juntas

Las Peñas

La Esperanza

Mirasolito

Motagua

Pinalito

Platanares

Pueblo Viejo

Río Negro



De 8:30 AM a 3:30 PM en El Progreso, Yoro

Colonia Castillo