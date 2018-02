Gerardo Martínez, subdirector técnico del RNP: "Voy a pedir al Ministerio Público que me investigue"

A criterio de Martínez Lozano, los demás ven que hay algo en este equipo, 'le tienen miedo y no quieren que llegue a la Liga Nacional'. (Foto: El Heraldo Honduras/ Noticias Honduras hoy)

El subdirector técnico del Registro Nacional de las Personas (RNP), Gerardo Enrique Martínez Lozano, manifestó este lunes que pedirá al Ministerio Público(MP) que lo investigue luego que la Unidad Investigativa de EL HERALDO denunciara el financiamiento del Club Deportivo Infop con fondos del RNP.



"Voy a pedir al Ministerio Público que me investigue", dijo el funcionario, quien además es el tercer vicepresidente de la junta directiva del equipo, al ser abordado por medios de comunicación.



"El RNP no financía ningún equipo", aseguró al momento de sugerir que todo se trata de una "campaña sucia por parte de otros equipos". A criterio de Martínez Lozano, los demás ven que hay algo en este equipo, "le tienen miedo y no quieren que llegue a la Liga Nacional".

En su defensa, el directivo del club manifestó que en Honduras todos jugamos fútbol y no hay ningún manejo de fondos.



El funcionario del RNP señaló además que los 25 jugadores del Infop "si son empleados públicos, pero comenzaron a trabajar en la institución tiempo antes de integrar el equipo".

"Ellos hacen su labor todos los días en el Registro como los demás empleados y después van a jugar", dijo.

Pese a la postura de Martínez Lozano, la Unidad Investigativa de EL HERALDO reveló que según explicaron las personas a cargo de la Liga de Ascenso, el equipo no pertenece al RNP, mucho menos al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).



Los equipos en la Liga de Ascenso son propiedad de la junta directiva, que en el caso de Infop la integran 11 personas, de estas al menos cuatro se comprobó que son altos funcionarios del RNP y otros se presumen de que laboran en otras instituciones del Estado.

El Ministerio Público anunció esta mañana que iniciará una investigación de oficio sobre este caso.

