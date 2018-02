Barrios y colonias que estarán sin energía eléctrica este lunes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció los mantenimientos que se realizarán este lunes al sistema eléctrico de Honduras.

Los cortes del fluido se registrarán principalmente en la zona norte, centro y oriente del territorio nacional.



Lunes 19 de febrero zona centro sur de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. en Tatumbla

Lacteos Hondita

Aldea La Joya

Aldea Joya Grande

Los Arrayanes

La Estancia

San Juan del Rancho

En Quebracho

Tatumbla

Residencial Tatumbla

Linaca

Cerra de Uyuca

Residencial Uyuca

Montaña de Azacualpa



Lunes 19 de febrero de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. en Yuscarán, El Paraíso

Las Mesas

El Batallón de las Mesas

Guayabillas

Maderas del Bosque

Desvío aldea SOS Guadalajara

Empalme de Yuscarán

Ojo de Agua

Morocelí

Desvío a la Villa de San Francisco

KM 2 de Yuscarán

Rancho Quemado

Oropolí

Zonas aledañas

Lunes 19 de febrero de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. en Vadoancho, El Paraíso

Texiguat

Junquillo

El Achero

San Andrés

Antena Claro

Zonas Aledañas



Lunes 19 de febrero de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en San Pedro Sula

Estadio Morazán

Casa de la Cultura

Hotel Holiday Inn

Novaprisa

Instituto María Auxiliadora

Barrio Los Andes avenida 11, 12 y 14



Lunes 19 de febrero de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en San Pedro Sula

Residencial El Barrial

Villa San Antonio

