Cafetaleros del oriente exigen intervenir Fondo Cafetero como del Instituto Hondureño del Café

Redacción

El Paraíso, Honduras

La crisis que enfrenta el rubro del café mantiene desesperados a los miles de productores de El Paraíso.

Con las millonarias pérdidas que reportarán al cierre de esta cosecha de más de 300 mil quintales del aromático, los caficultores ya no hallan qué puerta tocar ni a quien acudir.

Ayer, miembros de la comisión cafetalera del departamento se reunieron con el alcalde de Danlí, Gustavo Mendoza, con el propósito de abordar la problemática.

Y es que, El Paraíso es la zona más golpeada con la escasez de mano de obra, las fuertes lluvias que maduró el grano antes de tiempo y el pésimo acceso vial a las fincas.

Exigen intervención

Fredy Pastrana, presidente de la comisión, informó que desesperados, acudieron a las autoridades locales para lograr un convenio tripartito que supere la crisis actual.

A su criterio, se debe aligerar el paso en la reparación de las carreteras, readecuar la deuda de los productores y revisar la parte de operatividad tanto del Fondo Cafetero como del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Las destrozadas calles imposibilitan el acceso a las fincas cafetaleras de la parte alta de El Paraíso.



En ese sentido, el acuerdo radica en que tanto la Alcaldía de Danlí, el Fondo Vial y las dos entidades cafetaleras se involucren, en primera instancia, a reparar la red vial, usando un 5% de transferencias municipales y los 40 millones de lempiras que aportan los productores al Fondo Cafetero.

“Por cada quintal exportado nos retienen 1.75 dólares y recaudamos 42 millones de lempiras, es tiempo que lo utilicen en las carreteras”, manifestó.

Los productores aseguran que solo el 33 por ciento de ese dinero regresa a las zonas cosechadas, el resto se va en burocracia.

Además, resienten la apatía del Ichafé en supervisar los beneficios. “Este año el productor trabajó solo. En ese sentido pedimos que se intervenga el Ihcafé, pues no hace investigación en campo, que no supervisa el reglamento de comercialización, no nos sirve de nada”, aseguró Pastrana.

Entretanto, Mendoza manifestó que se repararán las carreteras del parque cafetalero.

