Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este sábado

Tegucigalpa, Honduras

Una nueva jornada de interrupciones en el servicio eléctrico sufrirán este sábado 10 de febrero los abonados del sistema en Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) realizará este sábado una serie de trabajos de mantenimiento viéndose obligado a efectuar algunos cortes en distintos sectores y horarios a nivel nacional.

Aquí el listado de lugares que no tendrán energía y sus respectivos horarios:

Sábado 10 de febrero de 8:00 am A 8:15 am/ 3:45 pm A 4:00 pm Distrito Central

Plaza Miraflores

Edificio CCIT

Edificio Compumax

Burger King

Residencial Loma Verde

Pizza Hut bulevar Centroamérica

Hondutel

Emisoras Unidas

Televicentro

La Curacao

Bamer

SAG

Edificio Defomin

Tiendas Sears

Liko's

Cadasa

Tropigas

Hotel Alameda

Loma Linda Sur

Barrio La Pagoda

HSBC

Almacenes Extra



Sábado 10 de febrero de 8:00 am A 4:00 pm Distrito Central

Parte de Loma Linda Norte

Injupem

Sábado 10 de febrero de 8:30 am A 4:00 pm San Pedro Sula

Colonia Bellavista

Colonia Juan Lindo

Residencial Potosí

Aldea Santa Ana

Aldea Peña Blanca

Colonia Miramelinda

Colonia Gracias a Dios

Hospital Mario Catarino Rivas

Escuela Internacional

Plaza Pedregal (Diunsa, Supermercados La Colonia)

