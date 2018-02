Tres diputados de Libre se le rebelan a “Mel” Zelaya en el Congreso Nacional

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Ante las imposiciones del coordinador general de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, tres diputados de este instituto político se han rebelado a sus directrices y desafían la línea partidaria.



Se trata de Edgardo “El Chele” Castro, Jari Dixon y José Luis Cruz, congresistas que no se han quedado callados en el Congreso Nacional y han presentado proyectos, pese a la prohibición que les hizo “Mel” a los 30 legisladores de esta organización política.

“Nos pusimos de acuerdo con Luis Cruz (diputado) y fue presentado un proyecto; Jari Dixon hizo lo mismo y los que creemos que podemos tener algún principio, lo vamos a hacer”, declaró.

El también periodista agregó que “a mí me mandó el pueblo aquí a presentar proyectos, me mandó a defender que no los dañe. Yo aquí voy a tener que hablar y no puedo quedarme de brazos cruzados”. Si bien es cierto el exmandatario ya no es diputado, sigue teniendo “voz de mando” dentro de la bancada de Libre, que en lugar de un jefe tiene enlaces y cada uno de ellos ejercerá la vocería de forma rotatoria.



El partido de izquierda no pudo definir a su máxima autoridad de bancada por una pugna interna entre los legisladores Jorge Cálix, Juan Barahona y Carlos Zelaya, este último es hermano de “Mel” y lo quiso imponer para que asumiera la titularidad de la jefatura de bancada de Libertad y Refundación.

Temor

El “Chele” Castro aseguró que “aquí varios diputados de Libre los he escuchado hablar que no quieren presentar -iniciativas- porque tienen temor a una represalia, eso significa que no hay la suficiente gallardía de poder expresar libremente lo que deberíamos de hacer”.



Las fuerzas de oposición en el CN están cuestionando que se quiere violentar la libertad de expresión en redes sociales mediante un proyecto de decreto, pero a lo interno de Libre se está contradiciendo hasta querer provocar una división por esta clase de decisiones, mencionó. Ni Dixon ni tampoco Cruz quisieron pronunciarse al respecto, sin embargo, su actuar en la Cámara Legislativa denota una inconformidad hacia la línea partidaria.



De su lado, la parlamentaria Scherly Arriaga desmintió que se esté limitando la participación de los integrantes de la bancada de Libre y dijo que “no podemos tomar de referencia sabiendo cuál es el modo de Edgardo, se dispara y hay que entenderlo”.