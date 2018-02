Más de 150,000 abonados ya no pagan energía promediada

Tegucigalpa, Honduras

Con el objetivo de garantizar la correcta medición y facturación de los clientes del servicio eléctrico, la Empresa Energía Honduras (EEH) ha instalado más de 150,000 contadores a nivel nacional.



La instalación de los equipos de medición ha sido una demanda de la población que quiere pagar de acorde a la energía consumida.



En ese sentido, para la instalación de los medidores se ha dado prioridad a los abonados a quienes se promediaba el valor de su consumo mensual, ya sea porque no tenían un aparato o porque el existente no funcionaba bien.



Durante el 2017 y lo que va del presente año, EEH ha instalado más de 150,000 contadores en todo el país, los cuales han sido adquiridos a través de procesos licitatorios públicos, con la participación de proveedores internacionales.



Todos los equipos vienen calibrados y certificados por laboratorios acreditados por organismos de reconocimiento mundial.



En la actualidad el cliente ya no tiene que comprar el medidor como en el pasado, ya que este solo debe ser solicitado en las oficinas de Atención al Cliente EEH, quien se encarga del suministro y de la instalación del mismo sin costo adicional.

Reducción de pérdidas

Todas estas acciones forman parte del proceso de reducción de pérdidas del área de distribución de la estatal eléctrica que ejecuta EEH y también son parte del proceso de ordenamiento del sistema comercial.



Para obtener esos logros ha sido fundamental el apoyo y el trabajo en equipo con los funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



“Erradicar la vieja práctica de los clientes promediados es un proceso, instalar todo este universo de equipos toma tiempo, lo importante es que ya comenzamos y este 2018 tenemos previsto instalar más de 400,000 medidores en todo el país”, dijo Eduardo Quintero, Gerente Comercial de EEH.



Quintero informó que este año se avanzará en la tecnología de la medida a fin de ofrecer un servicio que garantice más transparencia y eficiencia para un buen segmento de clientes.



“El proceso de lectura del consumo será moderno, expedito. La instalación adecuada de los medidores es positiva en dos vías: primero beneficia a los clientes del servicio porque pagan lo que realmente consumen, y beneficia a la estatal eléctrica ya que, al facturar la energía consumida por los clientes, se reducen las pérdidas y esto mejora el flujo de caja”, explicó.



Clientes

EEH recibió un inventario en agosto del 2016 de alrededor de 1,6 millones de clientes. A enero de 2018 la cifra subió a 1,778,299 clientes.



Con esto se ha logrado mejorar el flujo financiero de la estatal y se reducen pérdidas ya que muchos de estos nuevos clientes estaban conectados a la red sin ningún contrato que lo vinculara al sistema comercial.



Para la solicitud de instalación de los medidores, los interesados deben acercarse a cualquiera de las 42 oficinas de atención al cliente de EEH en todo el país.



Para obtener orientación sobre los requisitos, pueden llamar al call center con atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, marcando gratis desde el celular al 118 o al 2276-4370.



El año pasado, como parte del componente de orientación al cliente, más de 300 mil usuarios recibieron en sus casas información para entender el funcionamiento de los equipos de medición y como leer el comprobante de lectura.

