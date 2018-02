Hay más de 1,000 denuncias contra concurso docente

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El gremio magisterial se encuentra dividido a causa de los resultados del concurso de plazas en el sistema.

Miles de profesores que se sometieron al largo proceso de selección lamentan las irregularidades en el proceso y exigen a la Secretaría de Educación que el concurso se repita. Sin embargo, un grupo más reducido de educadores pide que no sea anulado al señalar que sí lograron aprobar los exámenes.

EL HERALDO conoció que hay más de 1,000 denuncias hechas a la Secretaría de Educación en las que los maestros plantean que hubo manipulación en el concurso a la hora de calificar las pruebas.

“Yo concursé en Francisco Morazán, mi nota era de 80 en el primer examen y de 85 en el segundo y cuando voy y reviso los listados resulta que no aparezco, yo espero que esto se aclare porque no puede ser que gente que no pasó si vaya a tener una plaza”, comentó una maestra capitalina.

El malestar hizo que un grupo de profesores mantuviese tomada la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán la semana pasada. Esas oficinas fueron liberadas el pasado lunes.

Respuesta

Ante la problemática, las nuevas autoridades educativas comenzaron los acercamientos con ambos grupos. Javier Menocal, viceministro de Asuntos Financieros, manifestó que ya tuvo reuniones con varios profesores aprobados.

“Les pedimos a ambos sectores, los que aprobaron y los que no aprobaron, que nos den un espacio para seguir trabajando y tomar la mejor decisión, tenemos que sacar un resumen de toda la situación”, explicó Menocal.

Añadió que no se descarta la posibilidad de que en los departamentos en donde hubo mayores irregularidades se haga una investigación exhaustiva.

Las plazas que originalmente eran para los profesores concursantes están siendo ocupadas por docentes interinos. No se ha definido si debido a todo el problema que rodea el proceso, los maestros que sí aprobaron serán nombrados en marzo.