Excandidata Sua Martínez expuso informe de campaña en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras

La excandidata a diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Sua Martínez, presentó su informe financiero de las pasadas elecciones de una manera muy diferente.



Martínez llegó al parque central de La Ceiba y ante el público, medios locales y nacionales expuso un desglose de su campaña igual que lo hizo en el Foro de la Sociedad Civil.



Según la explicación -cuya información detallada está contemplada en su informe- los fondo de ingresos de campaña fueron préstamo de carro en Cofisa por L. 26, 496.00 comprobante de préstamos prendario 61321, remesas familiares L. 4,693.82 comprobante no. 39834649, Money Granm, remesas de L4,690.42 comprobante no. 064565876 de Western Union. Apertura de cuenta en Banadesa con fondos propios por L.500.00, remesas familiares L. 11,698.10 comprobante no. 171561976.



Agrega que: Recibo de depósitos fondos propios por L.379.00, deposito de remesas familiares L.2,252.28 comprobante No. 63397832, depósito de salario fondos propios de L.7,610.00, remesas por 2,357.26 comprobante no. 063351487, ingresos de fondos de L.44,980.00, préstamo aguinaldo esposo de UNAH, ingreso de salarios L. 22,000.00.

Los egresos se dieron así: gastos operativos que incluyen combustible e insumos por L.70,547.38, gastos de propaganda, L.42,744.56, mas gastos de producción de spot de TV, radio L.14,365.00, para hacer un total de L.127,656.94.



En suma, se trata de L.127,656.94 de gasto total de campaña. Toda esta información fue entregada en tiempo y forma a su propio partido y a los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia.



Sua, que no resultó ser electa como diputada, expresó su satisfacción en la política y subrayó que la corrupción solo "la podemos frenar, empezando por ser ejemplo nosotros para las generaciones venideras, no hay virtud más eficaz en la vida de todo ciudadano que el ejemplo de transparencia, por lo tanto, la documentación de cada ingreso y gasto, fue realizada en los respectivos formatos de acuerdo con los lineamientos establecidos por ley, incluyendo el cotejo de la documentación original de las fuentes de ingresos con los egresos o gastos”.



