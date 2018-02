Mario Rojas: "Ni un regalo de cumpleaños recibí con dinero del IHSS"

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La red de corrupción montada para desfalcar el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también se llevó de encuentro a familiares cercanos del exdirector Mario Zelaya.

Tal es el caso del señor Mario Rojas Rodríguez, quien es tío de Zelaya y de la esposa de José Zelaya (exjefe de compras del IHSS), Michelle Alejandra Rojas.

El lunes, Zelaya Rodríguez fue acusado formalmente por el Ministerio Público (MP) por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.

A él se le acusa de haber cobrado 2,680,667 lempiras a través del cobro de 42 cheques emitidos a su nombre.

Sin embargo, durante el juicio, Rojas Rodríguez brindó una declaración de como sucedieron los hechos y por qué está siendo imputado.

Reveló que José Zelaya, quien es calificado como la mente maestra del descalabro financiero y que se encuentra prófugo de la justicia, le pidió el favor de sacar en diferentes entidades bancarias al menos cuatro tarjetas de crédito.

De acuerdo a Rojas, ni José Zelaya ni Michelle Rojas gozaban de la confianza de las agencias bancarias para emitirles tarjetas de crédito y por ello accedió a sacarlas en su nombre.

Aseguró que el único favor que le pidió a José Zelaya era que le diera el dinero para pagar a tiempo dichas tarjetas a fin de no generar intereses.

“Los gastos los hizo José Zelaya y Michelle en Honduras y Estados Unidos. Ni siquiera recibí un regalo de cumpleaños, nunca me monté a un avión con ninguno de ellos”, manifestó en su deposición Zelaya Rojas.

Por otra parte dijo que a pesar de ser tío del exdirector del IHSS, Mario Zelaya, nunca tuvo una buena relación con él.

“Si yo tuviera una relación excelente con mi sobrino posiblemente me hubieran dado un contrato de algo o un sueldo del Seguro. Lo que tengo son los cheques que me dieron para pagar la tarjeta de crédito, lo cual fue establecido que fueron más de tres millones 400 mil lempiras que yo pagué de las tarjetas de crédito, entonces yo pregunto qué he pecado he cometido, haber prestado las tarjetas de crédito”, expresó.

Asimismo, señaló que pese a llevar 22 meses tras las rejas no le guarda rencor a nadie. “Yo no tengo absolutamente nada que ver. Me da una gran ironía porque en la calle andan 40 y 50 personas que se robaron el dinero del Seguro, algunos andan con guardaespaldas, yo he trabajado con mi esposa para criar por mis hijos”, dijo.

El juicio contra Rojas continuará hoy a las 9:30 de la mañana en los tribunales de sentencia.