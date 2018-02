Hay 700 centros educativos bajo la amenaza de grupos criminales en Honduras

Redacción

No fue fácil hacer que una estudiante de una colonia conflictiva hablase de cómo se sintió la primera vez que vio a elementos militares rondar por los pasillos de su colegio.

“La primerita vez que los vi afuera del colegio pensé que andaban haciendo un operativo, pero cuando ya vi que estaban adentro de los pasillos, me quedé pensando, luego me enteré que habían matado a un chavo de la otra jornada y que iban a mandar soldados a varios colegios”, afirmó la joven, quien se identificó como Ana.

“Así como miedo, no sentí, pero sí me quedé como pensando porque nunca había visto eso de que ande gente con armas rondado los colegios pues. Lo que sí es que uno no habla mucho con ellos porque uno no sabe si un alumno anda en cosas malas y pueda meterse en problemas, después uno se va acostumbrando a verlos afuera y adentro del colegio”, comenta la joven estudiante.

Se le consulta si se siente segura y la pregunta, más allá de causarle incomodidad para responder, le provoca una contagiosa carcajada.

“Es que ellos solo es el colegio que cuidan, usted, de ahí uno sale y no es que lo van acompañando a uno”, expresó.

Ana es una entre decenas de estudiantes que han tenido que aprender a convivir con militares que custodian los centros educativos por problemas de violencia.

Informe

Un informe de la Secretaría de Educación, al que tuvo acceso EL HERALDO, revela que actualmente hay alrededor de 700 centros educativos a nivel nacional con problemas de violencia e inseguridad.

Las autoridades estiman que más de 180 mil jóvenes asisten a los centros educativos bajo condiciones de inseguridad y, por tanto, requieren del resguardo policial.

Estos centros fueron identificados, según el informe, a través de un trabajo realizado en las 18 direcciones departamentales de Educación del país, las cuales levantaron un mapeo sobre las condiciones de las escuelas y colegios a nivel nacional.

Los 700 centros identificados fueron divididos en tres grupos: los que constantemente están siendo víctimas de la violencia, los que presentan problemas eventualmente de violencia y los que están funcionando en colonias con problemas de inseguridad.

En todos estos centros educativos se trabaja en una estrategia para brindar tratamiento enfocado en la prevención de la violencia como base primaria.

Jaime Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), expresó que “la única forma de hacer que esto pare es haciendo que los estudiantes encuentren más atractiva la escuela que la calle, pero para eso se necesita voluntad por parte del gobierno”.

El problema de la inseguridad afecta tanto a estudiantes de primaria como a los de secundaria, aunque se concentra más en los centros de segunda enseñanza.

Acciones

El nuevo ministro de Educación, Marcial Solís, expresó que solucionar este flagelo es una de las prioridades de su gestión.

“Tengo entendido que ese era uno de los temas que la ministra Calderón estaba abordando y quiero conocer cuál era la estrategia que ellos tenían diseñada para ver cómo podemos darle un proceso continuo y que no se detenga por el simple hecho que haya una transición porque la seguridad de las escuelas es fundamental”, manifestó Solís.

A criterio del funcionario, es la inseguridad una de las principales causas por las cuales los niños y jóvenes abandonan las aulas de clases.

Actualmente, existen en el país más de 20 proyectos de la cooperación internacional enfocados en la prevención de violencia en los colegios. Se estima que en 2017 murieron más de 20 alumnos y maestros en condiciones de violencia por la presencia de los grupos criminales en los centros educativos.

