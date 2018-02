Juan Jiménez Mayor: Hay quienes piden que la Maccih se calle

Fernando Maldonado

Tegucigalpa, Honduras

El vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, reveló que existen sectores en el país que le están pidiendo que se calle.



“En estos días hemos visto que algunos en Honduras le piden a la Maccih que se calle, que no denuncie, que no diga nada e incluso algunos se victimizan”, manifestó el diplomático peruano.



Esta revelación la hizo Jiménez Mayor en sus redes sociales en alusión a un video del papa Francisco en el que señala que se debe hablar de la corrupción, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad.



En ese contexto, Jiménez dijo que “la Maccih vino a hablar de la corrupción en Honduras como lo pide el Papa y a combatirla con todos ustedes”.



“Si todos hicieran lo correcto, no tendríamos que hablar sobre la corrupción. Si hicieran lo correcto no deberían los poderosos interferir en someter a la justicia a quienes tienen cuentas pendientes como se hizo con esa reciente Ley de Presupuesto”, enfatizó.

En los últimos día la Maccih denunció que el Congreso Nacional anterior mediante la aprobación de la Ley del Presupuesto se le quitaron facultades al Ministerio Público para investigar casos de corrupción.

Esto generó varios cuestionamientos en diversos sectores de la sociedad, quienes coincidieron que la reforma genera impunidad.

Pero el Poder Legislativo salió al paso y aseguró que con la enmienda se combate a la corrupción.

La reforma fue aprobada justo cuando cinco exparlamentarios se encontraban en pleno juicio, lo que significó que la jueza remitiera el expediente al Tribunal Superior de Cuentas tal y como lo establecieron los parlamentarios. Pero las criticas de la Maccih se profundizaron cuando se evidenció que lo que aprobaron en la Ley del Presupuesto es diferente a lo publicado en el diario oficial La Gaceta.

