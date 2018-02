Luis Almagro se contradice de nuevo: OEA no cambió de postura sobre elecciones en Honduras, le dice a Rex Tillerson

Tegucigalpa, Honduras

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, le dejó claro este viernes a Rex Tillerson, secretario de estado de Estados Unidos, que ese organismo nunca cambió de postura respecto a las elecciones generales 2017 en Honduras, pese a que el pasado 22 de enero anunciaran, a través de un comunicado, que trabajarán con el nuevo gobierno.



"Queremos dejar claro que la OEA no cambió su posición, ustedes no han visto ningún otro informe de la misión de observación electoral, ningún otro comunicado del secretario general que diga algo contrario a lo señalado en el informe técnico de la misión", manifestó Almagro a un grupo de periodista.



Las declaraciones del secretario de la OEA se dan a menos de 24 horas de que el secretario de estado del país norteamericano, Rex Tillerson, afirmara que "la OEA cambió de posición" y aceptó trabajar con el gobierno del reelecto presidente Juan Orlando Hernández.



Tras ser abordado el jueves por un estudiante de la Universidad de Texas en Austin y cuestionado sobre por qué Estados Unidos apoyó a Juan Orlando Hernández como presidente electo de Honduras en los comicios de noviembre 2017, Tillerson aseguró que EEUU mantiene una posición igual con todos los países.



"Nuestra posición es la misma en todos los países, miramos a otras organizaciones que hicieron su evaluación de las elecciones y dijeron que fueron legítimas, la OEA llegó a una conclusión diferente, cambiaron su posición, eso debe preguntárselo a ellos", respondió Tillerson



En su misma respuesta agregó que: "No hay comparación entre el proceso de Honduras y el de Venezuela".



El comunicado donde la OEA acepta gobierno de JOH

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirma que para construir sociedades democráticas, inclusivas y con desarrollo es necesaria la cohabitación de instituciones, partidos políticos, sectores sociales y ciudadanía.



La Secretaría General de la OEA sostiene, al mismo tiempo, que el marco apropiado para propiciar el ambiente que atienda estos asuntos es la normativa del Sistema Interamericano y especialmente la Carta Democrática Interamericana.



En este sentido, manifiesta su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras, en sus tres niveles, ejecutivo, legislativo y municipal, en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes, el fortalecimiento institucional y la reforma electoral que permita la convivencia democrática, justa y solidaria.

Cambio de postura

La OEA envió una misión de observación a Honduras para acompañar las elecciones presidenciales de noviembre, que presentó un informe demoledor, según explicó Almagro en diciembre."El proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias, cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad", señaló Almagro en ese momento, en referencia al informe de la misión observadora.

"El pueblo hondureño merece un ejercicio electoral que le brinde calidad democrática y garantías. El ciclo electoral que el TSE dio por cerrado (...) claramente no lo ha sido", afirmó en esa nota.



El propio Nasralla acudió a la OEA el 18 de diciembre para presentar lo que denominó "evidencias" de las irregularidades cometidas en la elección.



Sin embargo, pocos días más tarde, el 22 de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó a Hernández "por su victoria en las elecciones", en un reconocimiento del resultado de los comicios.