Hay diferencias sobre presencia de Álvaro Colom en Honduras

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Ebal Díaz, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros reiteró que la función del expresidente de Guatemala Alvaro Colom en la mesa de trabajo será el conflicto entre la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y el Congreso Nacional (CN).

Colom por su parte confío a EL HERALDO nuevamente que en los terminos de referencia que le planteó Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta el momento no se incluye alguna relación con la Maccih y su diferencia con el CN. A lo que afirmó de manera puntual que la Maccih es autónoma y se rige bajo su propio marco jurídico.

Maccih y reforma electoral

Contrario al expresidente Alvaro Colom que definió su trabajo a realizar en función únicamente a reformas electorales y fortalecimiento de la democracia dejando sin oportunidad el tema Maccih.

“Maccih es autónoma, en mis terminos de referencia no se incluye relación con Maccih”, aseguro Colom. Ebal, si abrió una leve posibilidad de tocar en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la OEA ambos temas (Maccih y refoma electoral y fortalecmiento de la democracia) pero bajo ciertas directrices.

En primera instancia recordó que el tema reformas electorales y fortalecimiento que detalla Colom en su mesa de trabajo de la OEA no es promovido por el gobierno “entonces si los líderes de la oposición no estuvieren de acuerdo en que sea en este marco de la OEA que se discutan las reformas electorales, queremos ser enfáticos no es un asunto que el gobierno promueva” aseveró.

Luego comentó que si se llegará a entablar el tema reformas electorales y fortalecimiento de la democracia entre la OEA y el gobierno sería solo para trasladar la información a la mesa de diálogo nacional oficial que se desarrolla bajo una petición a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que sirva como mediador entre las partes.

“Si en el marco de las reuniones facilitadas por la OEA se aborda el tema de las reformas electorales, eso habrá que abordarlo ahí y después llevarlo a la mesa del diálogo nacional” acordó.

¿Que dice el Convenio?

Cabe mencionar que el “convenio entre el Gobierno de la República y la OEA para el establecimiento de la Maccih) se incluye en su articulo 5, numeral 1,2 y 3, el tema de la “División de la Reforma Política Electoral” donde detalló funciones de la Maccih orientado a “acompañar la creación de un marco equitativo y transparente en materia de financiamiento político y electoral” citó el encabezado. Referente a elección del expresidente Coiom para formar parte de la mesa de trabajo el Convenio citó en su articulo 9, numeral 1, que la dependencia responsable de la Maccih dentro de la secretaria general de la OEA es la “Secretaria para el Fortalecimiento de la Democracia”, instancia que se encarga de acompañar reformas en los países miembros de la OEA.

Es decir que en función de la Maccih se pueden plantear temas de carácter a las reformas electorales y también promover el fortalecimiento de la democracia en el país.

Llegada de la OEA

El expresidente Alvaro Colom anunció que llegará al país el próximo lunes 12 de febrero con dos personas más que serán parte de su equipo de trabajo. Colom a enfatizado en diferentes oportunidades que no abordará el tema Maccih pero según Ebal Díaz ese día se conocerá de manera clara su ruta de trabajo en Honduras. “Hay que esperar que llegue, pues el objetivo es mandar un mensaje político correcto” argumentó el secretario ejecutivo.

Diferente OEA y ONU

Ante las confusiones que a generado el anuncio del expresidente Colom por parte de la OEA en manera casi simultenea con la llegada de una misión exploratoria de la ONU Díaz reiteró que son dos cosas diferentes.

En ese sentido recordó que el diálogo nacional que han aceptado las diferentes partes en el país es el que se desarrollará con la ONU y con los mediadores que designe en su momento oportuno.



En cambio el trabajo de la OEA surgió luego del conflicto entre la Maccih y la CN, un intercambio de cartas entre el presidente Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro que desembocó en la designación de Alvaro Colom como cabeza de una mesa de trabajo orientado al tema Maccih.