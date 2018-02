Rocío Tábora: "Vamos a buscar austeridad para invertir en la gente"

El Heraldoluis.maldonado@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

Rocío Tábora fue una de las primeras nuevas funcionarias juramentadas por el presidente Juan Orlando Hernández, tras asumir su segundo mandato.

Tábora fue designada titular de la Secretaría de Finanzas y en entrevista con EL HERALDO aseguró que el nuevo gobierno será austero y descartó que se impongan nuevas cargas en contra del bolsillo de los hondureños.

A continuación sus declaraciones.

¿Cuáles son sus principales retos al asumir en la Secretaría de Finanzas?

Mi trabajo es cuidar las finanzas del pueblo, las finanzas públicas de manera de que se gaste de forma ordenada, con austeridad y que no se gaste más de las metas de déficit que el Congreso nos ha aprobado en el marco de la regla fiscal. Seguir manteniendo y garantizando el orden de las finanzas públicas, vengo con el mandato de buscar mecanismos con las instituciones de garantizar que esos recursos beneficien de una manera más, mejor y directa a la población.

¿Promoverán nuevas cargas impositivas?

No habrá ningún impuesto adicional más, se trata de usar mejor los recursos que ya tenemos. Tengo la responsabilidad de seguir manejando un endeudamiento en relación al crecimiento económico, o sea no endeudarnos más de lo que el país no puede y vigilar que esa deuda que se contrae sea para el bienestar público.

¿Qué estrategia utilizarán para reducir la pobreza?

Buscaremos mecanismos junto con el sector privado que contribuyan a generar empleo, a generar que los alimentos estén en la mesa de las personas. No es un tema de que el gobierno lo va a dar, se trata de hacer alianzas con las alcaldías, productores. Todos juntos tenemos que multiplicar los recursos.

¿Será austero este nuevo gobierno del presidente Juan Orlando Hernández?

Absolutamente, yo también llevo ese mandato de buscar medidas de austeridad, ya esta semana nos sentamos a analizar con todo el equipo y con los ministros que ya estén nombrados y ratificados. A raspar bien ese presupuesto para tener medidas de austeridad para que lo que es austero sea para invertir en la gente y generar condiciones adecuadas. Una hoja de papel comprada con los fondos públicos es sagrada, no es para hacer tareas si está estudiando, que los carros son estrictamente para cumplir las funciones que tienen asignadas.

¿Qué más espera de la ENEE?

Con la ENEE tenemos desafíos importantes, tanto en materia de consolidar el marco regulatorio, la institucionalidad, competitividad y transparencia en la adjudicación de los contratos, pero aquí los temas son seguir reduciendo las pérdidas, pero de manera mucho más acelarada. Hay que mejorar los costos, la eficiencia y la atención al pública.

¿Habrá despidos masivos de empleados públicos en este nuevo gobierno?

No, no está previsto, pero creo que es importante que los empleados estén en lugares idóneos, donde tengan que estar.

¿Existen pláticas con el FMI para un nuevo acuerdo?

Hay conversaciones, estamos esperando ya tener algunas reuniones, pero sí la intención es firmar un nuevo acuerdo. El mandato del Presidente es poner alma, corazón y vida para crecer más rápido en el agro y la infraestructura y turismo.