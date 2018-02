Ana Catalina Soberanis Reyes: "Si conflictos armados han sido resueltos con diálogo, mayor razón los políticos"

Marcel Osorto

Tegucigalpa, Honduras

Ana Catalina Soberanis Reyes es una fuerte candidata a integrar el equipo internacional de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) que facilitará el diálogo en Honduras. Soberanis es un símbolo de la política de Guatemala, expresidenta del Congreso de la República, exministra de Trabajo y analista en resolución de conflictos en la Organización de Estados Americanos (OEA). A continuación su entrevista con EL HERALDO.

¿Existen acercamientos para que usted sea facilitadora en Honduras para el diálogo nacional?

Efectivamente, varias personas me han consultado en qué disposición estaría yo de participar o jugar un rol en el proceso, hasta este momento son aproximaciones, no es nada definitivo; sí he tenido algunas conversaciones con algunos de los actores que han estado muy cerca del proceso.

¿Sería un equipo?

Sí, he sabido que sería un proceso que no sería realizado por una sola persona, si no dentro un equipo, un grupo que pondría su disposición y capacidades para propiciar un diálogo entre los diversos sectores de Honduras.

¿Qué conoce de la situación actual que vive Honduras?

Lo que conozco básicamente son las noticias de prensa, la situación que se produjo luego del proceso electoral reciente y sus resultados, también las manifestaciones sociales que se han desarrollado a lo largo de varios días.

¿Se puede salir de esta crisis mediante el diálogo?

Sí, aún conflictos armados de larga data como sucedió con el conflicto armado de Guatemala o El Salvador, con el conflicto de Colombia han podido ser resueltos por el diálogo, mayor razón conflictos de tipo político o social pueden ser abordados mediante metodología, tengo la convicción de que todo conflicto puede ser abordado mediante el diálogo, desde luego hay que crear condiciones para ello.

¿Qué aporta la presencia internacional a este tipo de conflictos?

La presencia internacional lo que aporta es una asistencia técnica, apoyo metodológico, acompañamiento y una garantía de imparcialidad, pero son los actores internos los que le dan legitimidad al proceso, digamos que ningún actor internacional puede darle esa legitimidad que solo los actores internos pueden darle a cualquier resultado.

¿Qué tipo de metodología se podrían utilizar en Honduras?

Existen metodologías y técnicas ampliamente probadas en procesos de diálogos internacionales, que se llama “análisis y transformación de los conflictos”, en esta metodología no se pretende que se eliminen las diferencias, ni que se alcancen unanimidad, si no que la búsqueda de puntos en la que pueda haber coincidencia.

El expresidente Vinicio Cerezo también es mencionado para este proceso, ¿qué opinión le merece?

Al presidente Cerezo lo conozco muy de cerca, pues yo fui ministra de Trabajo y Previsión Social en su gobierno y he tenido oportunidad de colaborar con él en la Fundación Esquipulas.

¿Cuál es su experiencia reciente en procesos de diálogo?

La experiencia que yo tengo en diseño, facilitación y proceso de diálogo es lo que yo podría aportar, pero tendría que conocer el proceso para ver si realmente reúno yo las condiciones y puedo responsablemente ayudar, en el gobierno del presidente Álvaro Colom fui comisionada presidencial para el diálogo y además trabajé en algún momento para el programa centroamericano de la OEA para el fortalecimiento del diálogo democrático.

¿Qué puede esperar Honduras del equipo de trabajo que sea nombrado?

La población de Honduras, la sociedad civil y las personas que han participado en este proceso yo creo que pueden tener la confianza y la certeza que cualquiera de las personas que participen lo vamos a hacer con buena voluntad, empeño en verdaderamente contribuir para que la sociedad hondureña pueda tener una vía de salida para esta situación que atraviesa.

¿Usted vivió en Honduras?

Viví en Honduras un tiempo, yo tuve que salir de Guatemala en algún momento de la época del conflicto armado y recibí la hospitalidad de amigos y amigas hondureñas a quienes les guardo una enorme gratitud y reconocimiento, por esa razón sería un honor poder aportar de alguna manera mi experiencia y poder retribuir esa hospitalidad que recibí de Honduras.