Omar Rivera: "El que cometa un acto ilícito tiene que ser excluido de la estructura policial"

Tegucigalpa, Honduras

El secretario de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Omar Rivera, reaccionó este viernes en torno al informe publicado por la agencia de noticias The Associated Press (AP) en el que señala al nuevo jefe policial, José David Aguilar Morán, de haber ayudado a un narcotraficante en 2013.

Omar Rivera aseguró que la comisión desconoce el informe en el cual se basó este cable de noticias para realizar este trabajo periodístico, pero sostendrán una reunión este mediodía.

"Tendremos una reunión para valorar esa nueva información que tenemos a disposición y vamos a actuar conforme a la ley y al criterio que hemos venido utilizando en la depuración, que el que cometa un acto ilícito tiene que ser excluido de la estructura policial", indicó Rivera.

No obstante aseguró que "falta ver si esos informes son verídicos".

"Nosotros solicitamos información a todos los entes del Estado y a todas las instituciones operadoras de justicia y ninguna nos indicó que existen actos fehacientes, verídicos de la actuación de algún alto oficial como miembro de una estructura criminal dedicada al narcotráfico", recalcó el miembro de la depuradora.

En torno a que la comisión definió a Aguilar como un candidato muy sólido por sus “méritos y su buen desempeño”, según el informe, Rivera agregó: "Nosotros no podemos actuar de manera irresponsable con estos temas. No estoy defendiendo a nadie, pero las investigaciones que hacemos nosotros son con rigor técnico y apegadas a la ley para no ser sorprendidos en ese tipo de confrontaciones y guerras de baja intensidad que se dan entre los policías".

Para finalizar, el comisionado de la depuradora enfatizó en que la justicia debe ser impartida de igual manera para todos. "Si alguien está involucrado en algo ilícito, vamos a proceder de acuerdo a ley como lo hemos hecho con mas de 4,500 policías a lo largo de los últimos 21 meses".

Según el informe confidencial del gobierno obtenido por The Associated Press, el propio Aguilar ayudó en 2013 al líder de un cartel de las drogas a concretar la entrega de un importante cargamento de cocaína.



El cargamento de 780 kilos (1700 libras) de cocaína estaba escondido en un camión cisterna que, según el informe, era escoltado por agentes corruptos hasta la casa de Wilter Blanco, un narcotraficante que recientemente fue condenado en Florida a 20 años de prisión.