Cáritas propone convocantes para el diálogo nacional en Honduras

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La Pastoral Social Cáritas de Honduras propuso la integración de una junta de convocantes para que invite a todos los participantes al gran diálogo nacional.



German Cálix, presidente de Cáritas y delegado por la Conferencia Episcopal de Honduras para participar en el diálogo nacional, comentó acerca de la iniciativa.



“Hay una preocupación en el país y es que no podemos seguir en esta situación que paraliza y genera zozobra, por lo que existe temor en la población ante lo que pueda suceder”, manifestó.

Ante esto, consideró que es momento de escuchar propuestas nuevas. Cálix informó que varias personas están tratando en ponerse de acuerdo a fin de establecer mecanismos con el objetivo de estructurar una junta de esa naturaleza y llamar al diálogo a todas las personas involucradas en el tema.

“A la Iglesia Católica le parece bueno este escenario, pues es una salida razonable y se encuentra dentro del marco de la ley”, agregó.



El papel de la junta, según el padre, sería el de convocar al presidente Juan Orlando Hernández, a los expresidenciables de los demás partidos y representantes de los otros sectores para que planteen sus ideas.



“Creemos que no puede haber diálogo si no hay acercamientos y en este momento no los hay entre los principales dirigentes de los partidos en contienda, aunque sí a otros niveles”, reiteró el religioso.



Para Cálix, una de las primeras tareas de la junta, si se logra constituir, sería el de permitir el acercamiento entre las partes para que por lo menos se sienten a dialogar en forma positiva en beneficio para el país.

“La junta es una idea que está empezando a jugarse y que se tiene que hacer en forma rápida, porque ya el 27 de enero inicia otro período presidencial.

Hay que trabajar a contrarreloj”, sugirió. El objetivo es llegar a la toma de posesión (del presidente reelecto Juan Orlando Hernández) con un acuerdo mínimo entre las partes para que permita una cierta gobernabilidad y estabilidad, sostuvo.