Realizan audiencia de proposición de pruebas contra socio de empresa fantasma que desfalcó al IHSS

El proceso judicial contra José David Cardona Gómez, uno de los socios de empresa fanstasma que desfalcó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), continúa este viernes en los Tribunales de Tegucigalpa.



Según la Fiscalía del Ministerio Público en la audiencia de proposición de pruebas que iniciaría a las 9:00 de la mañana, se mostrará contundente carga probatoria vinculada al latrocinio del Seguro Social.



Al socio de Inversiones de Suministros Médicos (Insumedic), le dictaron prisión preventiva el 1 de junio de 2016 por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.



Los socios fundadores de Insumedic lavaron nueve millones 968 mil 197.50 lempiras -9,968,197.50-mediante la suscripción de falsos contratos de venta de bienes y servicios.

Vínculo con la palillona

José David Cardona era socio y amigo de la modelo Ilsa Vanessa Molina, vinculada también al caso del IHSS y quien mantuvo una relación sentimental con José Zelaya, exgerente de compras y suministros de la institución.



Molina procreó una niña con el exfuncionario y a nivel mediático es conocida como "la palillona", por haber sido bastonera en su época colegial.



Vanessa era gerente y represantante legal de la sociedad Inversiones de Suministros Médicos (Insumedic), mientras que Cardona figuraba como su socio fundador junto a su hermana, Vanessa Maribel Cardona, actualmente prófuga.



Esta compañía de maletín extrajo de forma irregular 9.2 millones de lempiras de la institución de seguridad social entre enero y noviembre del 2013.



Después de estallar el escándalo, Molina acusó a los hermanos Carmona de traición y abandono, al grado que sostuvo que se convirtieron en testigos protegidos del Ministerio Público (MP) por sus declaraciones.



"Ellos fueron a declarar y me culparon. Todo el material requerido por el IHSS se entregó, yo no voy a hacer algo en contra del Estado porque sé que no es correcto", reclamó en ese entonces.

Perfil

Nombre: José David Cardona Gómez

Nacionalidad: Hondureña

Identidad: 0801-1988-18861

Lugar de nacimiento: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1988

Estado civil: Soltero

Profesión u oficio: Lic. Hostelerio y Turismo

Socio en la sociedad Inversiones de Suministros Médicos (Insumedic)