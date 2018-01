Presidente de la Conferencia Episcopal, Ángel Garachana: “Si aman a Honduras, se los pido de corazón: ¡dialoguen!”

Nombre Apellido

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la Conferencia Episcopal, Ángel Garachana, hizo un llamado el jueves a los máximos dirigentes de los partidos Nacional, Liberal, Libre y Pinu -estos dos últimos de la Alianza de Oposición- a que se sienten a dialogar porque no existe otra vía para solucionar esta crisis política.

“Se los pido de corazón, no piensen tanto en ustedes mismos, en su imagen, en su poder, piensen que están al servicio de Honduras, esa es la razón de la política y la razón del Estado”, afirmó el obispo.

El líder religioso, que habló para el programa televisivo Frente a Frente, reveló su satisfacción por la iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández de mandar cartas a los líderes opositores Salvador Nasralla, Luis Zelaya y Guillermo Valle para que se sumen al proceso de diálogo.

Al mismo tiempo en esas misivas que tienen fecha 16 de enero Hernández les manifiesta su disposición de reunirse con ellos en privado “en un diálogo franco, abierto y sin condiciones”.

Garachana aplaudió esta posición: “Me alegro de la complementación de esta carta porque ahí el presidente Juan Orlando Hernández no solo está invitando a todos los sectores a participar en el diálogo social, sino que lo está invitando, ya si considera lo más conveniente, a un diálogo personal entre ellos”.

“Eso es lo que pedía la Conferencia (Episcopal en su declaración del 20 de diciembre del año pasado), me alegro en verdad que el presidente Juan Orlando lo pida”, dijo el obispo de origen español.

La Conferencia Episcopal, a la que alude Garachana, en su posición divulgada la víspera de Navidad pide a los políticos suscribir “un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores de la sociedad”.

“Este pacto social”, agrega, “debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente”.

También los obispos lamentaron la muerte de personas mientras protestaban en las calles. “Constatamos con dolor que los cuerpos de seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, en algunos casos se han sobrepasado en el uso de la fuerza y de las armas, lo que ha causado heridos y víctimas mortales”, expresó la Conferencia Episcopal.

Acepten la invitación

El presidente de la Conferencia Episcopal exhortó a Salvador Nasralla, Luis Zelaya, Manuel Zelaya y Guillermo Valle a “que no digan que no, que acepten la invitación formal a un diálogo entre ellos mismos.

De rechazar este diálogo entre ellos sería una falta de seriedad, una falta de un verdadero deseo de buscar una salida y de pensar en el bien de Honduras”.

Honduras es primero

Para este líder religioso en esta crisis política, Honduras es primero, no se puede pensar en otro beneficio más que en los intereses de la patria, de la nación que la conforma.

“Insto a todos los sectores políticos a que entren a este diálogo, por amor de Honduras, buscando el bien del pueblo, para evitar tensiones peores”, dijo Garachana para enseguida exhortar: “Se los pido de corazón”.

A criterio de este superior eclesiástico, “no es la sociedad (la que debe de estar) al servicio del Estado, sino que es el Estado, el gobierno y los partidos los que deben estar al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo”.

“Deben hablar sobre las posibles diferencias en las que no ha habido diálogo. Lo importante es dar los pasos para desbloquear las posiciones antagónicas. Si se invita a un diálogo abierto y sin condiciones, hay que hacerlo”, insistió el prelado.

La crisis política tuvo su punto partida la madrugada del lunes 27 de noviembre cuando el TSE dio el primer recuento oficial de las elecciones que daban una ventaja de casi cinco puntos a la Alianza de Oposición.

Temas y condiciones

En un diálogo abierto y sincero, a criterio de Garachana se puede hablar de todo, “pues la invitación está abierta, pero poner condiciones es estar bloqueando un diálogo y en el fondo es no quererlo. Decir que si no pone en la carta que se hable de este tema, es una posición nimia, pequeña e insignificante”.

No es correcto anticiparse a lo que puede pasar en un encuentro sin antes comenzar. “Si yo empiezo a juzgar, en el fondo es que no quiero y solo deseo aparentar. Así seguirá el bloqueo y no hay actitud de diálogo. Y eso es grave”, según el religioso.

El llamado de Garachana a los que tienen al país envuelto en esta crisis histórica fue más enérgico ya para finalizar. “Si aman a Honduras demuestren ese amor a Honduras realizando este diálogo”.

“Así estarán dando una prueba fehaciente de ese amor a Honduras. Fehaciente es aquello que da fe, es algo que genera confianza”, dijo.

Luego insistió: “Si lo hacen, creo que estarán dando una prueba clara y fehaciente de que aman a Honduras, que buscan el bien de Honduras y el bien del pueblo. Evidentemente, dentro de este pueblo están aquellos que menos participan, es decir, los pobres y los que viven en pobreza extrema”.

Aceptan, pero con mediador

Los líderes de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya y Salvador Nasralla, coincidieron en que aceptan el diálogo, pero con la presencia inmediata de un mediador internacional, teniendo como tema de inicio el resultado de las elecciones por ellos cuestionado. Nasralla dijo incluso que la carta que había enviado Juan Orlando estaba mal redactada.

El otro líder opositor, Luis Zelaya, del Partido Liberal, fue el único que hasta ayer había divulgado una carta respuesta al presidente Juan Orlando Hernández.

“Quiero reafirmar nuestra genuina disposición a un diálogo franco, sincero, sin posiciones intransigentes ni maximalistas, en condiciones de igualdad de las partes, sin que medie represión alguna y con la garantía del respeto absoluto a los derechos humanos. Debemos lamentar profundamente la pérdida de vidas humanas que debemos detener de inmediato”, dice Luis Zelaya en su carta.

Pone como temas de debate la Constitución de una nueva autoridad electoral para despolitizarla y hacerla una institución eminentemente técnica, imparcial y objetiva.

Además, la aprobación de una nueva Ley Electoral y un nuevo Registro Nacional de las Personas, incluyendo la emisión de una nueva tarjeta de identidad.

Pide el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información, aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y un plebiscito conducente a consultarle al pueblo sobre la reelección presidencial.

En la carta a JOH el excandidato presidencial no menciona el mediador internacional, pero en sus mensajes de twitter sí hace una demanda de este tipo.

“Diálogo con conciliador internacional, en igualdad de condiciones, político y vinculante es la ruta”, afirma en uno de sus mensajes.

Zelaya y Nasralla

Tanto el expresidente Zelaya como Nasralla coincidieron en que la mediación internacional es clave para sentarse a dialogar.

“Nosotros queremos un diálogo, pero queremos un diálogo con un mediador internacional, esa es la condición que se ha puesto”, dijo el fundador de Libre entrevistado en el Congreso Nacional. “No podemos dialogar sobre posiciones intransigentes. Si usted tiene una posición y yo tengo otra, ¿qué podemos lograr?, ninguna porque ninguno de los dos cede”, agregó.

Minutos después de estas declaraciones “Mel” Zelaya fue invitado por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para conversar en la oficina de este. Al término de varias horas Zelaya puso este mensaje en su cuenta de Twitter.

“En última reunión legislativa, junto a diputados Bartolo Fuentes y Beatriz Valle, planteamos a Mauricio Oliva convocar a mediador internacional sin lograr ningún acuerdo. Las movilizaciones nadie las detiene”.

Entre tanto, Salvador Nasralla afirmó que para reunirse con Juan Orlando Hernández “tendríamos que mandar primero a tres personas de mi lado y con un equipo de él y decidir quién es el mediador internacional y cuáles son las capacidades de las que será investido el mediador internacional para decidir sobre el problema y que sea vinculante sus decisiones”.

Nasralla rechazó el contenido de la carta que le mandó el presidente Hernández. “Él tiene que mandar una carta del problema que tiene a la gente en las calles y ese problema es fraude electoral”, afirmó.

Guillermo Valle, presidente del Pinu, dijo: “El problema es JOH. Él no puede presidir, convocar ni facilitar el diálogo nacional porque él es el problema”

JOH dispuesto a consensuar

El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, dijo que el presidente Juan Orlando Hernández está en la disposición de consensuar con la oposición el nombramiento de un interlocutor internacional para buscarle una solución a la crisis.

El cercano colaborador del mandatario aseguró que hay voluntad para impulsar diálogo y una muestra de esa disposición es la carta que hace dos días Hernández le mandó a los líderes de la oposición en la cual les expresa su anuencia a reunirse en privado para discutir la mecánica del diálogo.

“El presidente Hernández manifiesta su compromiso de tener un diálogo directo, abierto y sin condiciones, si hay que tener un mediador, un conciliador, cuáles son los temas”, expresó Díaz.

“Si se propone que haya un facilitador, un mediador o como se le llame a esta persona, estamos totalmente abiertos”, añadió.

El secretario ejecutivo anunció que el presidente les ha pedido a sus colaboradores que tiendan “puentes” para lograr el acercamiento con las partes.

“Nos ha autorizado para buscar esos encuentros con las personas que rodean o que están cerca de ellos”, dijo. Reveló que él ya comenzó algunas pláticas con algunas personas y dejó claro que “estamos teniendo puentes, no estamos en una actitud pasiva esperando qué va a suceder, estamos buscando esos encuentros, con eso estamos mostrando nuestra voluntad”.

El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros dijo que el mandatario Hernández está abierto a discutir “cualquier tema, cualquier abordaje que consideren los líderes” de la oposición. “Esto es parte de lo que tiene que abordarse con responsabilidad”.

Decisiones vinculantes

El funcionario dijo que el mediador internacional deberá tomar decisiones vinculantes. Es decir “que se lleven a la práctica, que se traduzcan en leyes, en reformas constitucionales -si es necesario-, en compromisos concretos, que el pueblo hondureño pueda sentir y percibir que hay una real voluntad”.

El presidente Hernández tiene la voluntad y se están buscando las vías de contacto y comunicación. Confirmó el cercano colaborador de Hernández que las cartas en las que el mandatario exhorta a un diálogo fueron girada a todos los líderes de la oposición, sin excepción alguna.

“Es una invitación seria, formal para habilitar el diálogo”, afirmó y enseguida destacó que estos encuentros serán propicios para “buscar los escenarios más convenientes para que el país empiece a encausarse por el camino del entendimiento y la concordia y que vayamos acercando las posiciones y eliminando las diferencias”.

Hasta el momento lo que ha habido es un prediálogo con agrupaciones vinculadas a la academia, campesinos, obreros, empresarios y con los partidos minoritarios.