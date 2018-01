Conferencia Episcopal de Honduras cataloga actitud de Nasralla como una forma de "bloqueo al diálogo"

Tegucigalpa, Honduras

Salvador Nasralla rechazó este miércoles el llamado a un diálogo que le hizo el presidente Juan Orlando Hernández a través de una carta y lo catalogó como "una distracción" por parte del mandatario reelecto en las elecciones generales de noviembre 2017.



Esta actitud de Nasralla fue catalogada por Monseñor Ángel Garachana, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, como una forma de "bloqueo al diálogo", que urge para que las partes políticas lleguen a consensos que conlleven a superar la crisis postelectoral.



El excandidato de la Alianza de Oposición dijo además que en la carta, Hernández tuvo que haber mencionado que estaba dispuesto a tratar el tema de fraude. Y que solo dialogaría bajo ciertas condiciones y no de lo que Hernández quiera hablar.



Por lo que Garachana manifestó que "poner condiciones me parece que estar bloqueando el diálogo, algo que en el fondo no queremos".



Respecto al llamado del reelecto presidente por el período 2018-2022, el religioso instó a las partes a atender dicha petición.



"Me alegro mucho por esta petición e insto a todos los responsables políticos a que entren a ese diálogo, por amor a Honduras, buscando el bien de este pueblo para evitar tensiones".



"Se los pido de corazón que no piensen tanto en ellos mismos, en su imagen, en su poder, que cómo voy a quedar", clamó Garachana durante su comparecencia en Frente a Frente.



"Piensen que están al servicio de Honduras, esa es la razón de la política, esa es la razón del Estado", expresó.



Aclaró que "no es la sociedad al servicio del Estado, es el Estado y los partidos al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo. No olviden entonces esta consideración y entren, entre. Definitivamente, se los pido de corazón, en ese diálogo, entre ustedes".



Por otro lado hizo mención en que "Nasralla dice que la carta debe estar redactada en otros términos y bajo sus condiciones".

Pero "entiendo que en la carta del presidente se invita a un diálogo abierto y sin condiciones y que está dispuesto a tratar todos los temas que deban ser tratados o que las otras partes propongan", dijo. "Entiendo que (Hernández) no está cerrado a que se hable si hubo fraude o si no hubo fraude", agregó.



En consecuencia, Garachana aconsejó que lo primero que debe haber es un desbloqueo para lograr sentarse a dialogar y de esta manera ver qué decisiones tomar por ambas partes y las rutas a seguir.





"Yo entiendo que el presidente Hernández no está cerrado a hablar de todos los temas que tenga que hablar y precisamente si de algunos temas tienen que conversar ellos es , qué decisiones tomar por ambas partes, cuáles, preguntó; yo no propongo las rutas porque no soy político", se respondió.



Entre otras observaciones hechas por el líder católico, expresó también que decir precisamente de lo que se va hablar o no en la carta (enviada por Juan Orlando) es algo insignificante comparado con las situaciones que deben solventarse. "Me parece que es una cuestión mínima pequeña e insignificante comparado con la urgencia del diálogo".



"Poner condiciones me parece que estar bloqueando el diálogo, que en el fondo no queremos. Salvador Nasralla decía que el presidente en el fondo no quiere el diálogo, que está aparentando, él es libre de dar su opinión pero ya en el fondo está haciendo un juicio sobre las intenciones. Es fácil hacer juicio sobre las intenciones, ya juzgando las intenciones. Pero sin el desbloqueo, no hay actitud de diálogo y esto es grave, se tiene que querer".

"El papa decía que el diálogo es el camino y es la meta", mencionó el religioso quien reiteró el llamado al entendimiento y a los consensos por el bien de Honduras.