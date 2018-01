Ministerio Público ya investiga bancarrota de Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Policial Limitada (Cafapol)

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público será la encargada de desenredar la madeja de la corrupción que llevó a la quiebra a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Policial Limitada (Cafapol).

Hasta los escritorios de los fiscales han llegado “infinidad” de denuncias no solo sobre la forma irregular en que fueron administrados sus bienes y recursos, sino sobre cómo algunas exjuntas directivas contribuyeron a pegarle el tiro de gracia a la cooperativa.

“Las investigaciones van bastante adelantadas y en este momento se está a la espera de que el Consejo Superior del Cooperativismo entregue una auditoría que ha hecho a la cooperativa de la Policía para determinar exactamente como están sus arcas”, confirmó Yuri Mora, vocero del MP.

La investigación está abierta y contiene un legajo de documentos y denuncias que establecen cada una de las irregularidades cometidas por las autoridades de la cooperativa a lo largo de los años.

Las denuncias fueron interpuestas a partir del año 2015.

Las diligencias investigativas de los fiscales van encaminadas a establecer si hubo irregularidades en inversiones y compras de bienes e inmuebles.

La

Cafapol solo tenía 726,392 lempiras

en caja, según el Consucoop.

Asimismo, se encuentra bajo investigación el otorgamiento de préstamos a empleados de la Secretaría de Seguridad que no reunían todos los requisitos o, en su defecto, no tenían capacidad de pago.

De igual forma, los fiscales pretenden identificar por qué la Secretaría de Seguridad suspendió las aportaciones que hacían mes a mes los agentes policiales bajo deducción de planilla a las arcas de la Cafapol.

Esta determinación de las autoridades profundizó más la crisis económica de la cooperativa y la llevó a la quiebra, para que de una vez la Consucoop ordenara su liquidación total.

EL HERALDO le consultó al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, sobre la situación de la Cafapol, pero el funcionario dijo que “eso está regulado por la Ley de Cooperativas. No es dependencia de este despacho ministerial”.

Otro detalle que llevó a la liquidación de Cafapol fue la cancelación por parte de la Comisión Especial de Depuración y Cancelación de la Policía Nacional de más de 4,500 agentes policiales, que en su mayoría estaban afiliados a la Cafapol, pero que al momento de ser despedidos no hicieron efectivo el pago de sus deudas.

Las investigaciones son extensivas para varias juntas directivas de la cooperativa, confirmó la Fiscalía.

Además, las diligencias establecen que se está comprobando si los recursos financieros de la institución terminaron en el bolsillos de los directivos, que en muchos de los casos eran oficiales de alto rango de la institución armada.

Las denuncias que obran en la Fiscalía son por deducción de planillas, liquidación de préstamos y otros cobros.

No se descarta que una vez concluidas la diversas diligencias investigativas el Ministerio Público remita los diferentes requerimientos fiscales en contra de los responsables de llevar a la quiebra a la Cafapol, ocasionando un perjuicio económico a más de sus cuatro mil afiliados a nivel nacional.

Liquidación

Desde el mes de julio del 2017, el Consucoop mediante la resolución JD 04-07-11-2017 decidió liquidar de una vez por todas la Cafapol.

En la determinación, el Consucoop establece que al 31 de diciembre del 2016 esta cooperativa presenta una solvencia negativa que alcanzaba el 90.04%, un índice de morosidad de 89.12%, la disponibilidad de caja era solamente de 726,392.01 lempiras, que se estaban usando únicamente para cubrir gastos administrativos.

Pese a ello, los salarios de los mismos empleados de la cooperativa no fueron pagados por más de un año, según indica una denuncia interpuesta la semana anterior por una exempleada ante la Fiscalía de Delitos Comunes.

4 mil afiliados tenía

hasta julio del año

2017 la Cafapol.

Asimismo, la Cafapol mantenía, en ese entonces, un total de captaciones de ahorro y aportaciones (de aproximadamente unos 4,000 afiliados, según indagaciones de EL HERALDO), por la cantidad de 62,058,670 lempiras; préstamos por pagar a la Cooperativa Mixta Limitada por la cantidad de 4,110,228 y al Banco de Occidente 16,705,796, sumando una cantidad de 82,874,695 lempiras el total de obligaciones por cancelar a afiliados y a terceros.

Este monto representaba el 180.27% del total de los activos netos que ascendían a 45,972,912 lempiras, revelando que sus activos no eran suficientes para honrar sus deudas. Al 17 de enero de 2017, las obligaciones bancarias que mantenía con Banco de Occidente ya eran de 20,163,408 y “según confirmación bancaria recibida por esta superintendencia presenta 18 cuotas en mora que corresponden a capital, intereses, seguros”, confirmando la situación de insolvencia de la cooperativa.

Altos oficiales se llaman al silencio

Altos oficiales de la Policía Nacional que son afiliados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Policial (Cafapol) se llaman al silencio y mantienen sus reservas para opinar sobre la liquidación de dicha entidad financiera.



Algunos de los oficiales indagados por EL HERALDO indicaron que no estaban autorizados para abordar el tema debido a que no existía ninguna posición oficial al respecto.



La Cafapol es una entidad descentralizada e independiente de la Secretaría de Seguridad.

A lo largo de la historia, altos oficiales de la Policía eran quienes conformaban la junta directiva de la cooperativa.



Hasta ahora, no existe una postura oficial de parte de los miembros de la Policía Nacional.

De acuerdo a una denuncia en poder del Ministerio Público, la última junta directiva no fue inscrita ante el Consejo Supervisor de Cooperativas (Consucoop).



El ente supervisor, desde el año pasado determinó liquidar la cooperativa para comenzar con una investigación que demuestre adónde fueron a parar los recursos financieros que los afiliados estuvieron aportando desde el año 1999.



El Ministerio Público tiene en su poder una serie de denuncias sobre las supuestas irregularidades reportadas en la Cafapol.

Consucoop confirma que liquidadora ya comenzó a trabajar

El Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) ya nombró una comisión liquidadora a fin de identificar las irregularidades que llevaron a la quiebra a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familiar de la Policía (Cafapol).



Aunque todavía no se conocen los nombres de los miembros de la comisión de liquidación, el presidente de la Consucoop, Fredy Espinoza, confirmó su instalación.



“Hay una comisión liquidadora nombrada al efecto, que recientemente inició su trabajo”, dijo Espinoza.

De acuerdo a la Ley de Cooperativas vigente, disuelta la Cafapol se pondrán a liquidación los recursos financieros.



Y serán destinados a satisfacer las deudas de la cooperativa y los gastos que conlleva la liquidación.



Igualmente, se deberá pagar a los afiliados la totalidad de sus aportaciones y además, distribuirá entre los cooperativistas el excedente social, en proporción a las aportaciones pagadas, salvo el fondo de reserva, y demás fondos sociales y de educación, los cuales se entregarán y destinarán al organismo rector del cooperativismo, en este caso al Consucoop. Tras su liquidación, a la Cafapol le fue cancelada su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas.



La Cafapol mantiene registrados otros pasivos por diferentes conceptos que en total suman 4,493,810.79 lempiras. Y mantiene una deuda con una entidad bancaria por más de 20 millones de lempiras más 18 cuotas en mora que corresponden al capital, intereses y seguros.

Depuradores no recibieron denuncias sobre caso Cafapol

puración y Transformación de la Policía Nacional no tenía ninguna autoridad para investigar las irregularidades de que fue objeto la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Policial (Cafapol).



“Como Comisión y como asesores nosotros no hemos tenido ningún contacto con la Cooperativa, porque eso forma parte de la institucionalidad de la Policía”, dijo German Leitzelar, asesor de la Comisión de Depuración.



Explicó que la Cafapol es un ente independiente y por lo tanto no tienen injerencia sobre ella.

Descartó que al escritorio de los representantes de la depuradora hayan llegado denuncias sobre las supuestas irregularidades identificadas en la Cafapol.



“Si a nosotros nos hubiesen llegado denuncias pudiésemos haber revisado eso no en función de la cooperativa sino del acto que se hubiese cometido, que pudiera implicar una responsabilidad por parte de algún miembro en funciones de la Policía”, estableció Leitzelar.



Aunque la Comisión tenía potestad de evaluar cualquier caso irregular en el que se vieron envueltos elementos de la institución armada, la Cafapol no es un órgano que está establecido dentro de la estructura policial, explicó el depurador.



La Cafapol fue liquidada y en este momento el ente regulador de cooperativas se encuentra haciendo los análisis para identificar adónde fueron a parar las aportaciones de más de cuatro mil policías.