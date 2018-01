Lo que debe de saber sobre el período de matricula en la UNAH

Tegucigalpa, Honduras

El período de matricula en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) inició este miércoles y se extenderá hasta el domingo 21 de enero. El proceso de matrícula- como ya es conocido en la UNAH- se desarrolla según el índice académico del estudiante.

Este miércoles 17 matricularon los alumnos de excelencia académica (índice global mayor o igual a 80 por ciento con 10 o más asignaturas aprobadas), Prosene, representantes de la UNAH en aspectos artísticos, culturales y deportivos, así como estudiantes por egresar.

Para el jueves 18 de enero se matricularán los estudiantes de primer ingreso, cuentas 2018.



En el caso de los estudiantes que mantengan un índice de 81 a 100 por ciento, su matrícula está programada para el viernes 19 de enero.



Asimismo, la matrícula estará habilitada el sábado 20 de enero, para los alumnos que tengan un índice de 73 a 80 por ciento.



Para los estudiantes de que sustentan un índice de 0 a 72 por ciento, la matrícula se habilitará el domingo 21 de enero.

Cabe mencionar, que este proceso se llevará acabo en un horario de 9:00 am a 11:59 pm. Para aquellos alumnos que no han realizado el pago correspondiente a la matrícula, no podrán acceder a la página web de registro para realizar el proceso de matrícula, hasta llevar a cabo dicho trámite.



Los estudiantes podrán realizar el pago de laboratorios y matrícula en los bancos Lafise, Banpais, Ficohsa y Atlántida, exceptuando los bancos Lafise en Ciudad Universitaria y bulevar Suyapa, ya que no estarán habilitados para realizar este tipo de transacciones.

Cabe recordar que el proceso de adición y cancelación de clases se habilitará a partir del lunes cinco de febrero y finalizará el domingo 11 del mismo mes.