Salvador Nasralla dice que estaría "encantado" de dialogar con JOH solo si se cumplen sus condiciones

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El expresidenciable Salvador Nasralla reaccionó este miércoles tras conocer la carta de invitación al diálogo enviada por el presidente Juan Orlando Hernández para resolver la crisis política de Honduras.



El excandidato por la Alianza de Oposición insistió que hasta el momento no ha recibido ninguna carta en sus manos. "Estoy en Televicentro, que es el lugar donde acudo todos los días, incluso los sábados y domingos, o en mi despacho y no he recibido carta alguna".



Nasralla, quien se refirió además al actual diálogo como algo en lo que distintos sectores de la sociedad hondureña están hablando en mesas de trabajo, señaló que esa no es la razón por la que la gente está reclamando en las calles.



"Tener un montón de mesas de trabajo solo distrae la atención sobre el problema o foco principal del porqué la gente está en las calles", dijo.



"No hay nadie en las calles por el problema que existe en el sector salud, o educación o de los cafetaleros. la invitación que está haciendo es para distraer y sacarse el "bulto" y decir que me invitó y yo no quise ir".



El expresidenciable agregó que el diálogo "no se trata de hablar de lo que él (presidente Hernández) quiera", y detalló que las condiciones para reunirse son contar con un equipo de tres personas del lado de la oposición, tres del lado del presidente Hernández y un mediador internacional para definir el problema.



"Una simple reunión de él conmigo no tiene ningún sentido, pero se lo agradezco", agregó.



Nasralla también sugirió quiénes podrían ser el mediador internacional, entre ellos Rigoberta Menchú o el expresidente de Uruguay José Alberto Mujica.



"Hay disposición, pero no condiciones" apuntó Nasralla refiriéndose a la posibilidad de atender el llamado al diálogo.



El representante de la Alianza de Oposición enunció además que la única solución a la actual situación de Honduras es "que Hernández renuncie, convocar a nuevas elecciones y parar la instalación del nuevo Congreso Nacional", agregó que "en esos términos encantadísimo de sentarme esta misma tarde (a dialogar)".

