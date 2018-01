Mario Noé, diputado electo de la UD: “Quiero tomar mi decisión tranquilo”

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Mario Noé Villafranca, el único que salió electo diputado por el partido Unificación Democrática (UD), se ha convertido en el más buscado por el Partido Nacional y por la oposición política porque su voto será clave para la elección de la directiva del Congreso.

Dijo a EL HERALDO que su voto no lo ha comprometido con ningún partido político pues “yo quiero tomar mi decisión tranquilo, yo no tengo doble chip”.

A comienzos de esta semana, Villafranca y Romeo Vásquez se reunieron con el presidente Juan Orlando Hernández. Al término de este encuentro, Villafranca confesó que la única condición que le puso al mandatario para apoyarlo en su pretensión de retener la presidencia del Congreso fue que construyera en la capital un hospital oncológico para los pobres.

Sin embargo, “a mí no me gustó eso que aparece el video (de JOH en el Coliséum) diciendo que trabajemos desde ahorita para ganar en 2022 y uno es el que da la cara, que puede comprometerse en algo y se da cuenta que de repente las cosas no son tal como las había analizado”.

El médico de profesión afirmó que está acostumbrado a decir siempre la verdad a sus pacientes y esta conducta la hace extensiva al campo político. “A cualquier medio que yo voy hablo y estoy acostumbrado a decir la verdad”, afirmó. “Tengo que replantearme y tomar bien la decisión. Esa decisión la voy a tomar a finales de la próxima semana”, anunció. “Quiero tener calma para tomar una decisión adecuada”.