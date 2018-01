Matta Waldurraga negoció con Estados Unidos “a cambio de un trato correcto”

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Documentos de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York indican que el hondureño Juan Ramón Matta Waldurraga se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos “a cambio de un trato correcto”.

Es decir que la justicia estadounidense le abrió el camino para poder negociar sobre su situación.

Hasta ahora se desconoce cuál fue el resultado de más de dos meses de negociación entre Matta Waldurraga y la Fiscalía de Estados Unidos.

Y es que el hondureño aceptó someterse a un juicio expedito para reducir el tiempo que conlleva la celebración de un juicio en una corte federal de Estados Unidos, tal y como lo informó en exclusiva EL HERALDO.

La justicia estadounidense mantiene bajo estricta confidencialidad los resultados de las negociaciones entre los abogados de Matta y los fiscales. Lo cierto es que hubo un acuerdo y el hondureño se declaró culpable del delito de conspiración para el trasiego de cocaína a Estados Unidos el 7 de diciembre del 2017 y el 28 de marzo será sentencia.

El mismo Matta Waldurraga, mediante una carta pública dirigida al pueblo hondureño, confirmó la noticia publicada por EL HERALDO el miércoles anterior.

“Me he declarado culpable de conspiración, delito que no existe en Honduras y que es relevante para las autoridades de los Estados Unidos ante del año 2012, periodo en el que no existía la extradición para nacionales hondureños, he dado la cara y lo he hecho para poner fin a tantas especulaciones hechas en mi país en mi contra por atribuirme actos que nos son ciertos y que en este país neutral demostré lo contrario de dichas informaciones”, estableció.