Defensa de Matta Waldurraga critica incautación de bienes en Honduras si su defendido es juzgado por EEUU

Tegucigalpa, Honduras

El abogado de Ramón Matta Waldurraga criticó este miércoles las incautaciones que han realizado autoridades hondureñas a los bienes de su defendido. (Ver aquí los bienes).



"No tienen por qué asegurar ningún bien si todavía no hay una sentencia condenatoria", dijo Marlon Duarte, representante legal del imputado.



Matta Waldurraga es señalado por la justicia de Estados Unidos por el delito de conspiración para tráfico de droga a ese país y hace un mes, el pasado 7 de diciembre, se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

El hondureño permanece detenido en Nueva York desde el pasado mes de agosto cuando decidió presentarse ante la justicia estadounidense y entregarse voluntariamente por el delito cometido entre 2005 y 2010.

"Mi cliente en ningún momento fue capturado, ni huyó del país, pero le aseguraron bienes que absolutamente no tienen nada que ver con los hechos que se les juzgó en Estados Unidos", expresó a un canal de televisión."Son bienes centenarios heredados de su abuela", dijo.

El profesional del derecho manifestó que la tercera generación de Juan Ramón Matta padre están sufriendo una apología de odio que durante décadas han sufrido solo por llevar el apellido Matta.



"Hay que darle un trato igual a todos los hondureños que son juzgados en Estados Unidos y que ha otras personas no se les ha dado este trato igualitario en Honduras y todo mundo conoce cuales son ese tipo de tratos", detalló Duarte.

El defensor de Matta Waldurraga citó el caso de Fabio Lobo (juzgado en EEUU por similar delito) a quien no se le despojó de ningún bien en Honduras.

"Estoy de acuerdo con esa situación (que no se le despojaran bienes) porque él fue juzgado en Estados Unidos por hechos que violentan la estructura social de los EEUU", explicó. "Si no ha ejecutado ningún daño a Honduras no tienen razón para asegurarle ningún bien, contrario a lo que ha sucedido con Juan Ramón Matta Waldurraga", enfatizó.

Duarte también enfatizó que Matta Waldurraga está siendo juzgado en Estados Unidos por lo que la incautación de bienes en Honduras no tiene justificación. "Estaría siendo juzgado dos veces por el mismo delito", apuntó.

Vea además: Los bienes asegurados a la organización de Matta Waldurraga