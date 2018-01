El Congreso de EUA tiene la última palabra sobre migrantes

TEGUCIGALPA

Los 56,690 hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) representan apenas el 0.51 por ciento -según cifras oficiales- del total de indocumentados que viven en Estados Unidos.

El TPS es un programa que esta por desaparecer tras la eliminación del beneficio a los ciudadanos de El Salvador, Haiti y Nicaragua y la postura extremista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los inmigrantes.

Una vez expirado el TPS, todos sus beneficiarios se convierten en ilegales, por lo que la aspiración a una reforma migratoria integral por parte del Congreso norteamericano es ahora el mayor anhelo.

Esta reforma que ya ha sido planteada en diferentes ocasiones nunca ha sido definida por el gobierno de turno en Estados Unidos.

Ricardo Puerta, analista en temas migratorios, recordó que la reforma migratoria integral que planteó Donald Trump durante su campaña política es severa. Esta incluye la construcción de un muro fronterizo para evitar el ingreso de migrantes, deportar masivamente desde Estados Unidos a todas las personas ilegales, además de contratar mayor personal y tecnología para evitar el ingreso de indocumentados a esa nación. También incluye la cancelación del TPS, DACA, CAM y todos los programas que incluyen apoyo a los inmigrantes. Ante estas amenazas los indocumentados esperan que por medio de las elecciones en noviembre de la Cámara Baja de Representantes puedan tener una solución. Y es que si hay una forma en la que pueden ejercer presión es por medio del Congreso, que es donde se definirá al final la reforma migratoria.

Los tepesianos

En el tema de los 300 mil tepesianos, ellos pueden argumentar la gran cantidad de años que tienen de radicar en el país. Su buen comportamiento, el temor de enfrentar una desintegración familiar inminente. Además de ser parte de los impuestos diarios que pagaron durante su larga vida en Estados Unidos. Los 800 mil soñadores, por su parte, también tienen argumentos de peso para presionar mediante el Congreso por una reforma que los ampare.

Estos jóvenes estudiantes son parte de la cultura de Estados Unidos, para ellos ese es su hogar y deberían ser amparados. Ante esto la reforma podría ser, según Puerta, el ingrediente que determine la elección de los votantes al momento de elegir sus representantes, quienes pueden presionar por soluciones.

Por los momentos los tepesianos hondureños transcurren sus días con normalidad pues el beneficio se les vence el 5 de julio del 2018. La probabilidad de que exista una cancelación del TPS para Honduras es grande e incluiría un periodo de 12 a 18 meses para abandonar el país tomando en cuenta lo que sucedió con El Salvador. Ante esto es importante que los 56,690 hondureños se reinscriban al programa ya que en julio podrían recibir una cancelación que lleve consigo un periodo largo de tiempo para resolver su situación migratoria y en ese mismo lapso se puede resolver la situación con la reforma migratoria. Es de suma importancia comprender que aunque el presidente Donald Trump presione para cancelar los programas es en el Congreso donde se define la continuidad de ellos, pues son leyes vigentes en las que el mandatario no puede más que emitir su postura. Pese al pesimismo de miles de personas, se debe recordar que incluso una parte de los republicanos no apoyan a su presidente, por lo que las decisiones en el Congreso no tendrían que ir orientadas obligatoriamente a lo que él manda.

Otro factor importante es que la reforma debe ser integral entre los dos bandos, por lo que se incluirán las peticiones de los dos partidos. A las autoridades hondureñas por su parte les corresponde realizar cabildeos en el congreso, que es donde se tomarán las decisiones definitivas