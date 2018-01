El Estadio Nacional de Tegucigalpa no siempre ha sido escenario de las tomas de posesión presidencial

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La noticia de que la toma de posesión del próximo 27 de enero podría desarrollarse en otro lugar distinto al Estadio Nacional no ha dejado de generar expectativas, sobre todo porque es el lugar acostumbrado para los hondureños.



Sin embargo, esta no sería la primera vez que la ceremonia oficial de traspaso de mando se mueve de lugar.



Actualmente se habla de opciones como el auditorio del moderno Banco Central de Honduras y hasta la actual Casa Presidencial como una alternativa al populoso Estadio Nacional donde tradicionalmente los presidentes asumen el mando.



En caso que no se realice en el Nacional está sería la primera ocasión desde 1982 que no sucede ahí, el Tiburcio Carías Andino ha vivido en su pista los actos protocolarios de los mandatarios en los últimos 36 años.

8 Al menos esa cantidad

de veces de manera

continua el Estadio

Nacional ha albergado

traspasos de gobierno.

La ceremonia de traspaso de mando recoge una serie de actos protocolarios, tradicionalmente presenciados por miles de ciudadanos en las graderías del Nacional, como a través de la transmisión en televisión.

Los actos oficiales inician con el desfile de las delegaciones diplomáticas, mandatarios e invitados especiales. Luego se da la llegada del mandatario a asumir, se entona el Himno Nacional de Honduras, y el nuevo presidente del Congreso Nacional procede a imponer la banda presidencial al gobernante.

Al final hay un discurso del nuevo mandatario, entre otros puntos de la ceremonia.

El Teatro Manuel Bonilla es uno de los sitios en la capital donde se desarrollaron traspasos.





Antes de 1982, las tomas de posesión se realizaban en distintos lugares. El emblemático y cultural teatro Manuel Bonilla ubicado en el casco histórico de Tegucigalpa en el centro de la capital, era uno de los elegidos.



El otro sitio utilizado para la investidura ha sido en el Congreso Nacional. Sin embargo, el hemiciclo no es tan amplio por lo que limitaba la asistencia de delegaciones.

VER AQUÍ: Lugares donde se ha realizado traspasos presidenciales en Honduras

No obstante, el Nacional ya había sido sede del traspaso presidencial en algunas ocasiones como cuando asumió gobierno el liberal José Ramón Villeda Morales (1957-1963).



A criterio del designado presidencial Ricardo Álvarez los actos presidenciales si deben realizarse en el coloso capitalino, con la salvedad de que sean menos extensos que en años anteriores cuando las ceremonias duraban hasta tres horas.

La sala del Hemiciclo también ha sido sede de toma de posesión en el pasado.





Si bien aún no está confirmado el sitio para la investidura, el gobierno ha asegurado que esta será sencilla y austera. "Que conecte a Honduras con sus relaciones internacionales", detalló el presidente reelecto Juan Orlando Hernández.

Lea además: Buscan lugar para la toma de posesión de este 27 de enero