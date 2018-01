Sectores de Honduras que no tendrán energía este lunes 8 de enero

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) informó que para este lunes 8 de enero habrá cortes del servicio en la zona norte de Honduras debido a trabajos de mantenimiento.

En ese sentido, informaron que la suspensión temporal de energía se realizará en un período de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De 8:00 AM a 4:00 AM no habrá energía en El Progreso en los siguientes sectores:



Ex Campos Bananeros:

Amapa

Kilómetro 70

Moterrey

Palos Blancos

Las Filipinas

Voluntades Unidas



De 8:00 AM a 4:00 AM no habrá energía en Santa Cruz de Yojoa en:

Aldea El Tigre y antenas repartidoras de Tigo

Hondutel

Emisoras de radio





