Sectores sugieren buscar a mediador de alto nivel para el diálogo en Honduras

Una personalidad de alto nivel, neutral, con conocimientos políticos y la posibilidad de mediar entre ambas partes en conflicto, son los requerimientos que deben ser tomados en cuenta en la escogencia del facilitador del exterior para el diálogo nacional, consideraron representantes de sectores consultados por EL HERALDO.

El secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, consideró que ese conciliador “debe ser una persona que conozca el contexto regional, una persona que tenga la capacidad de poder mediar con distintas posiciones ideológicas y acompañados por un equipo técnico”.

Los técnicos podrían ser personeros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad que posee un centro de conciliación, mencionó.

El también representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras recordó que “en el pasado ellos tuvieron un rol muy activo desde su oficina regional en Panamá y podrían dar asistencia técnica”. Exmandatarios de Latinoamérica podrían fungir como conciliadores para el gran diálogo nacional que ha venido impulsando el presidente reelecto Juan Orlando Hernández, indicó.

El secretario del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, precisó a EL HERALDO que submesas temáticas serán las que definirán el mecanismo y escogerán a los intermediarios para esta iniciativa, la cual se encuentra en la etapa de prediálogo y se espera que para la próxima semana se instale una mesa inicial con delegados de varios sectores sociales.

Características sugeridas

Imparcialidad, tolerancia, creatividad y flexibilidad son algunas de las características que debe reunir ese facilitador que sea seleccionado para mediar en el conflicto poselectoral, planteó el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano.

“Las partes en conflicto deben sentirse cómodas y libres en su participación, ayudarlas a encontrar rutas cuando el proceso tienda a estancarse por la falta de disposición”, dijo a EL HERALDO. De su lado, el analista político Olban Valladares aseguró que lo que se necesita para este diálogo no es un mediador sino un moderador.

“Moderar un diálogo de esta naturaleza donde posiblemente existan posiciones encontradas no es fácil, no es para un improvisado, tiene que ser una persona que imprima confianza, no puede ser un novato, alguien que haya descollado en las actividades internacionales”, detalló.

El excandidato a diputado resaltó que ante la suspicacia y prejuicios que predominan en la sociedad hondureña lo recomendable es que esta personalidad sea alguien internacional.

Empero sugirió que “debe escogerse con mucho cuidado, no necesariamente que sean grandes personalidades que tengan un barniz de credibilidad absoluta”.

La Alianza de Oposición contra la Dictadura ha propuesto a miembros del partido Libertad y Refundación (Libre) para que actúen como intermediarios, mientras que el Partido Liberal ha descartado su participación en esta iniciativa.