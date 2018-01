Papa Francisco no habría aceptado dimisión del cardenal Óscar Rodríguez como arzobispo de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

El papa Francisco no habría aceptado la renuncia presentada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga como arzobispo de Tegucigalpa, informó este miércoles la radio América en la capital de Honduras.



El cardenal Rodríguez cumpió el pasado diciembre 75 años y como lo manda el derecho canónico y sus reformas, presentó su dimisión como arzobispo de Tegucigalpa ante los oficios del papa, quien en los próximos días, estaría oficializando que el hondureño seguirá en el arzobispado.



La noticia llega en un momento en el que un medio italiano hizo acusaciones al cardenal hondureño por aparentes actos financieros irregulares, por lo que dicha no aceptar su dimisión se puede interpretar como un voto de confianza a uno de los integrantes del C-9 del Vaticano.



Rodríguez Maradiaga es el coordinador del Consejo de 9 cardenales que asesoran al Papa Francisco en la reforma de la Curia Romana y revisa la Constitución apostólica



Vale aclarar que renunciar a los arzobispados, no es renunciar a ser cardenal. Los arzobispos deben presentar su renuncia antes de cumplir 75 años y depende del papa sí lo acepta o no. El año pasado Francisco sí aceptó la dimisión de arzobispo mexicano Norberto Rivera.



Cuando el papa era arzobispo de Buenos Aires, presentó su dimisión ante Juan Pablo II, pero este no lo aceptó.