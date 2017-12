Luis Zelaya: Liberales aún no han sido invitados a diálogo

“No hemos recibido invitación oficial, pero reitero lo que he sostenido, que JOH no está moralmente autorizado ni tiene legitimidad para llamar a un diálogo...', dijo Luis Zelaya.

Tegucigalpa, Honduras

El excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, informó que todavía no ha recibido una invitación oficial para ser parte del diálogo nacional que convocó Juan Orlando Hernández en su condición de gobernante electo. “No hemos recibido invitación oficial, pero reitero lo que he sostenido, que JOH no está moralmente autorizado ni tiene legitimidad para llamar a un diálogo siendo él el principal causante de la crisis política y social en razón de su ilegal candidatura presidencial”, expresó a EL HERALDO.

Aseguró que la institución política tradicional se encuentra abierta al diálogo, el cual lo considera imperativo para el país y que se debe de llevar a cabo a través de un conciliador internacional.

El pasado 22 de diciembre, Zelaya en su calidad de titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), envió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para que nomine a un alto representante que inicie gestiones conducentes a constituir una hoja de ruta que facilite la salida al conflicto en el país, sugiriendo al expresidente de Uruguay, José Mujica.

De su lado, la vicepresidenta del órgano de dirección del PL, Maribel Espinoza, mencionó en las redes sociales que “solo mediante el diálogo nacional y abierto con un mediador internacional confiable para todos podremos salir de la crisis y evitar más muertes injustas y daños severos a la economía”.

