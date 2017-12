Los cinco diputados señalados por corrupción llegan a la Corte Suprema de Justicia para su audiencia inicial

Tegucigalpa, Honduras

Con los alrededores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) militarizados, a eso de las 8:00 de la mañana de este jueves llegaron los cinco diputados señalados por malversación de fondos.

Y es que este día se lleva a cabo la audiencia inicial por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.



Eleazar Juárez, uno de los señalados, a su llegada, aseguró que confía en la justicia porque posee todas las pruebas de su inocencia. "Yo traigo mis pruebas donde acredito en qué se gastó todo, no es delito gestionar fondos, el delito es agarrar dinero, yo destiné el dinero para la fumigación en todo el departamento de Valle", señaló.

Con un tono más molesto agregó que: "tengo 12 años de ser diputado y no he robado ni un cinco".



Denis Sánchez, otro de los imputados en la investigación llevada a cabo por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), considera que se les ha tratado como delincuentes sin ser juzgados.

"Me parece que se nos ha tratado muy mal, como los peores delincuentes y estamos acá para demostrar que somos inocentes, no tengo nada que esconder, en Santa Bárbara me conocen", denunció.

Hector Padilla y Audelia Rodríguez, no dieron declaraciones, mientras que Augusto Cruz Asencio fue breve: "tenemos las pruebas para esclarecer nuestra inocencia".

Autoridades de la CSJ impidieron el acceso a los medios de comunicación mientras se realiza la audicencia inicial contra los cinco diputados y tres miembros de una ONG.