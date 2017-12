Honduras a favor de EEUU sobre decisión de Jerusalén: "El voto de Honduras en la ONU es una cosa, mover la embajada es otra"

Marcel Osorto

Tegucigalpa, Honduras

Apoyar a Estados Unidos en reconocer a Jerusalén como capital de Israel, ignorando la petición de Palestina en Naciones Unidas, desató en Honduras una serie de valoraciones sobre las futuras relaciones bilaterales con estos países.

María Dolores Agüero, canciller de Honduras, conversó con EL HERALDO y afirmó que la votación emitida en la ONU no es vinculante con las relaciones multilaterales entre naciones y que el país mantiene una “excelente relación con Estados Unidos, Israel y Palestina”.

A continuación la entrevista a EL HERALDO.

¿Se verán afectadas las relaciones diplomáticas con Palestina?

No, por los momentos no hemos tenido problemas con la relación con Palestina, no hemos tenido ningún contacto al respecto, ellos son respetuosos de cómo se realizan las votaciones en el ámbito multilateral.

¿Pero Honduras votó en contra de Palestina?

La votación para nosotros no es contra Palestina, la votación está enmarcada en un proceso jurídico que nosotros consideramos debió agotarse y, segundo, que Estados Unidos está en la libertad de decidir dónde estará su embajada.

¿Trasladará Honduras su embajada en Israel de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén como anunciaron Estados Unidos y Guatemala?

El tema no se ha tocado, creo importante diferenciar que el voto en Naciones Unidas es una cosa y la decisión del traslado de la embajada es otra, pero en realidad -como mencionó el presidente Juan Orlando Hernández- aún no hay conversaciones de ese tipo, y cuando haya serán anunciadas. Creo que es importante tener claro que la resolución de Naciones Unidas no es vinculante.

Estados Unidos, a pesar de que no tuvo una votación mayor, igual va a tomar la decisión de trasladar la embajada porque la decisión no es vinculante.

¿Qué valoraciones tomó Honduras para emitir su votación en la ONU?

La votación de Honduras está enmarcada en el respeto que emite la carta de la ONU en su artículo 12 (Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación), ese es un tema de procedimiento bien importante, el Consejo de Seguridad no ha terminado de analizar esta situación y en el artículo 24 (A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales...) le corresponde al Consejo la responsabilidad de la paz.

¿Cómo son las relaciones con estos tres países?

Nosotros tenemos una excelente relación con Estados Unidos, con Israel y con Palestina, no tiene que ver en la votación que las relaciones con Palestina sean recientes, nosotros vamos a seguir teniendo una buena relación con ambos, en el caso de Israel es bastante dinámica, nosotros vamos a seguir trabajando en las líneas de cooperación y diálogo con todos

