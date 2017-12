Atol con el dedo

Ana Elsy Mendoza

Las crisis generadas por los políticos hondureños se han vuelto recurrentes y las soluciones, como siempre, superficiales y puntuales, condiciones que pavimentan el camino hacia la ingobernabilidad.



Por supuesto que todo esto va encadenado a los contextos de inequidad, desigualdad, impunidad y corrupción, entre otros problemas históricos que a la clase política no le ha interesado resolver.



En los últimos años las protestas son cada vez más constantes, oportunidad que aprovechan los antisociales para dañar la propiedad pública y privada. Nada justifica la violencia social, pero si esos reclamos insatisfechos tuvieran respuesta, se minimizarían las posibilidades de que eso ocurriera. Pese a los cuantiosos recursos gastados para profesionalizar a policías y militares, la respuesta institucional en esta crisis dejó muertes, detenciones, heridos y otras violaciones a los derechos humanos.



Por eso es urgente sentar a los diferentes sectores en una mesa de diálogo que sea convocada y facilitada por alguien que genere confianza, especialmente entre los antagonistas.



El diálogo no debe centrarse en lo político ni quedar en un nuevo acuerdo entre políticos, es más, debería prohibirse que lo dirijan los políticos.



Estamos en un momento crucial en el cual desde los desacuerdos multisectoriales o se toman decisiones consensuadas que resuelvan las reiteradas exigencias de una realidad insoslayable o nos hundimos todos.



Por diversos factores coyunturales políticos y económicos, en Brasil la crisis logró la destitución de la presidenta Rousseff, en Chile hizo tambalear el gobierno de Bachelet y en Argentina, al grito de “que se vayan todos”, cinco presidentes desfilaron en menos de dos semanas.



Sobran espejos, y para no seguir bajando los escalones de la incertidumbre, legitimar la democracia y recuperar la rota relación con la política, el diálogo, que debe incorporar la participación real de las mujeres, debe servir para forjar una nueva institucionalidad, para dar oportunidad a un nuevo liderazgo político y social; no nos pueden seguir dando atol con el dedo.