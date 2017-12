Colegios públicos emitirán títulos de centros ilegales

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los estudiantes matriculados en colegios que no tenían acuerdo de funcionamiento de la Secretaría de Educación tramitarán su título de media a través de colegios públicos.

Así lo informaron las autoridades de la oficina Departamental de Educación de Francisco Morazán.

Son al menos 30 los colegios que están siendo investigados por la Departamental por haber funcionado sin tener el permiso firmado por la Secretaría de Educación.

Eso dejó afectados a poco más de 1,000 estudiantes de último año que no pudieron comenzar sus trámites de titulación, ya que el instituto no aparece en la base de datos de la Secretaría.

Esta información fue confirmada por el jefe de la dirección, Héctor Napoleón Bonilla, hace dos días.

Se informó además que entre los colegios que emitirán los diplomas se encuentra el Central Vicente Cáceres y el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) en Tegucigalpa.

“Nosotros lo que recomendamos a estas instituciones es que agilicen el trámite para que tengan su acuerdo de funcionamiento”, dijo Bonilla.

Alumnos afectados

No solo los estudiantes de último año fueron afectados, sino de los demás grados académicos en esos centros irregulares.

Se estima que más de 3,500 alumnos estarían teniendo problemas con el papeleo ya que al no estar firmados por la Departamental no se pueden entregar certificaciones de estudios y diplomas de promoción de grados.

Se recomienda a los padres que tengan esta problemática con sus hijos que se acerquen a la oficina departamental a solicitar la información correspondiente.

Casos como estos son frecuentes todos los años. Y es que anualmente son más de 200 las solicitudes de apertura de escuelas y colegios privados las que llegan a la departamental.

No todas son aprobadas. El problema con las que sí son aceptadas es que no esperan a tener firmado el acuerdo para comenzar a funcionar y una vez matriculados los alumnos, no le dan seguimiento al trámite. Los padres deben tener precaución con los colegios antes de inscribir a sus hijos.