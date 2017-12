PERÚ. A Pedro Pablo lo acaba de salvar la campana en Perú y, adivinen lo primerito que hizo, en cuanto supo de la salvada. A parte de respirar aliviado, se tomó un tecito de tilo, y de inmediato convocó a un gran diálogo por la reconciliación de los peruanos. Qué bueno.

BALDE. Ese comunicado que mandaron desde la capital federal le cayó como un balde de agua fría –y con hielo- al olanchano y al señor de la televisión. Ya con eso se puede decir que todo está consumado. No hay vuelta de hoja. No hay más tren que el que pita. No hay para donde, en fin...

MOJE. Pero hay que felicitar al señor de la televisión porque, a pesar de los pesares, no ha perdido la cordura –contrario al olanchano- y ha sabido mantener la calma. Es cierto que ayer soltó otro tapazo con eso de que la UE recibió moje a cambio de darse vuelta, pero, por lo demás, ha estado bien mesurado.

DEUDA. Réquiem para la alianza y resignación al olanchano y su séquito. Se invita a familiares y amistades a su fin de novenario y el señor de la televisión les manda a decir que pueden contribuir con bolsitas de café y semitas para los invitados. Ajá, ¿y el billete de la deuda política?

MOLINA. Luis Zelaya no había ni terminado de anunciar su impugnación cuando ya le estaban echando a los del Movimiento Liberal Nacional, Molina. El exrector no solo le hizo clavo a la declaratoria en los aposentos de los trillizos, sino, que también le puso la queja al portugués de la ONU. No se convence LZ.

MUJICA. El excandidato liberal ha propuesto que se nombre como mediador del desmadre en Honduras a “Pepe” Mujica, el “alero” de los Kirtchner. A ver si el secre de la ONU acepta la petición y si “esa vieja está peor que el tuerto” está dispuesto a echarse el trompo a la uña.

GATO. Ajá, y si ya los gringos aceptaron ayer el triunfo de JOH y hasta lo felicitaron, para qué seguir perdiendo el tiempo. Quién, con una luz, se pierde. Si en estos paisitos se hace lo que dicen los gringos y punto. Para qué buscarle tres pies al gato. Por lo menos la peopple va a descansar de las tomas de calles y el cobro de peaje en las noches.

CURIA. Para que vean que en todas partes se cuecen habas, el propio papa Francisco ha tenido que salir a defender al cardenal Rodríguez de lo que él mismo ha calificado como los “conspiradores” y “traidores” que son un cáncer con las intrigas. El clavo se lo echan a la poderosísima y mafiosa Curia Romana.

ESFINGE. “Hacer reformas en Roma es como limpiar la Esfinge de Egipto con un cepillo de dientes”, dijo el Papa. Atacan al cardenal Rodríguez porque está a la cabeza de la reforma de la Curia Romana. El prelado ha aclarado que no recibe ni un cheque a su nombre y que todo es para las iglesias y los pobres.